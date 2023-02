Els votants de Vox són els únics que veuen bé que els homes paguin per sexe

Quines de les següents actuacions d'homes vers les dones són inacceptables i quines s'haurien de castigar per llei?

Quines de les següents actuacions a internet i xarxes socials són inacceptables i quines s'haurien de castigar per llei?

Les següents actuacions a la feina es poden considerar assetjament sexual?

Coneixes alguna dona que hagi patit una agressió sexual a algun d'aquests àmbits?

On es produeixen amb més freqüència les agressions sexuals contra les dones?

Ara hi ha més violència sexual que en el passat o és que ara es publiciten més els casos?

Les desigualtats entre homes i dones a l'Estat són grans o petites?

Què ési quines actituds dels homes vers les dones haurien d'estar penades? Aquest debat i les vies per legislar-lo generen tensions entre partits, també entre PSOE i Podem , i alguns posicionaments divergents també es traslladen a les bases de votants i varien entre homes i dones o entre franges d'edat. Així s'evidencia en l'enquesta sobre violències sexuals publicada aquest dimecres pel, la qual reflecteix igualment visions diverses entorn la. Malgrat que cap electorat sancionaria que un home pagués a una dona per sexe,En aquest àmbit, els enquestats es divideixen en tres grups de mida similar entre aquells que veuen, aquells que ho veuen inacceptable però no ho castigarien i aquells que sí que ho sancionarien. Queda clar, però, que no és una activitat massa ben considerada, excepte per l'extrema dreta. I curiosament ésper llei i no el del PSOE, únic partit obertament defensor d'abolir la prostitució. No hi ha massa divergències entre homes i dones o en diferents grups d'edat en aquest assumpte.La resta d'actuacions d'aquest bloc desperten un rebuig generalitzat, especialment tocar dones sense consentiment oper tenir-hi sexe, si bé menys de la meitat castigaria legalment els. Un significatiu 29% tampoc no ho faria en el cas delscontra la seva voluntat i un 21% deixaria sense sanció aquells homes quesexuals. En aquests casos, tampoc no hi ha massa diferències per sexe i, quant a l'edat, la gent més gran defensa més sancionar els comentaris sexuals però menys els petons no consentits o forçar la parella a tenir sexe.En relació a l'activitat a, és quasi unànime el rebuig personal i legal contra la, les pressions per rebre fotografies de dones nues o elamb aquest contingut. També és molt ampli el rebuig als missatges sexuals no desitjats, però escassament el 44% castigaria per llei els, malgrat considerar-se inacceptables en bona mesura. Sorprèn que és precisament la gent gran qui més reclama sancionar-los, mentre queen algunes circumstàncies.Diverses actuacions altambé generen debat en relació a si es poden considerar. En especial, un 49% d'enquestats creu que ho seria fer-hi acudits insultants sobre les dones i un 47% ho rebutja. Més consens desperten altres exemples plantejats, però generalment els votants de Vox són els que menys els identifiquen com a assetjament sexual. Un 42% d'ells creu que no ho és fersobre una treballadora, un 34% afirma que tampoc no ho és fer comentaris sexuals sobre ella, un 32% no ho identifica eni un altre 32%, enAra bé, malgrat que destaquin les respostes d'aquest electorat respecte la resta, la majoria sí que identifica la majoria d'actuacions com a assetjament sexual, amb un 66% que el veu en les floretes ofensives, malgrat que diputats de l'extrema dreta han frivolitzat al Congrés sobre la seva persecució. Per altra banda, les dones consideren assetjament sexual aquestes accions en un percentatge lleugerament superior als homes i pot sorprendre querespecte les més grans. De fet, hi ha un major percentatge de gent gran tolerant amb les peticions reiterades de sexe, les mirades o les floretes, però en són menys que accepten acudits o bromes insultants.Igualment, varia força entre tots aquests col·lectius les experiències en relació a agressions sexuals. Un 35% coneix personalment alguna dona que n'ha patit al, un 27% en sap d'alguna a qui li ha passat al, un 18% és coneixedor d'algun cas ali un 22% de les dones enquestades afirma que n'ha estat víctima en pròpia pell.Ara bé, els casos propers, fins al punt que la meitat dels menors de 35 anys coneixen alguna víctima d'agressions sexuals en el cercle d'amistat o familiar i prop del 40%, en el cas del veïnat. Fins i tot un 39% de les enquestades de 18 a 24 anys i el 29% de les d'entre 25 i 34. Aquestes experiències també són molt elevades entre els electorats de Podem i En Comú Podem, i entre d'altres n'han estat víctimes a l'entorn del, per davant del 26% en el cas d'ERC.El percentatge reflecteix la quantitat de respostes positives respecte el totalTampoc no hi ha acord en relació al lloc més freqüent on es produeixen les agressions sexuals. Un 41% cita en primera instància lesd'aquestes dones i un idèntic 41% es decanta pels, molt per davant dels, la feina o altres. De nou, les diferències generacionals són evidents, ja que els joves esmenten sobretot pels espais lúdics, mentre que els més grans opten per les llars. Com aquests darrers, els votants de Podem i ERC creuen en major mesura que les agressions sexuals tenen lloc sobretot a casa.Davant l'allau de notícies sobre violència sexual, és habitual el dubte sobre si ara se'n produeixen més casos o si, per contra, ara n'hi haels que es pateixen. Aquesta segona opció té més adeptes, dos terços dels enquestats, mentre que només un 27% creu que ara hi ha més agressions. Tot i això, hi ha més dones que homes que afirmen que han augmentat els casos i curiosament, malgrat que no van viure l'experiència del que ocorria abans, són els més joves aquells que més afirmen que el que ocorre és que ara es fa més publicitat i denúncia de la violència que té lloc.Com a síntesi de moltes d'aquestes dades, l'enquesta també pregunta per la magnitud de les. Un 58% creu que aquestes són encara força o molt grans, però aquest percentatgei es dispara fins al 68% en les dones. En canvi, els percentatges varien poc entre franges d'edat, demostrant-se de nou que la conscienciació dels més joves no destaca respecte els més grans.On sí que hi ha diferències evidents és entre electorats, ja que els més d'esquerres veuen una situació molt més desigual, mentre queo són quasi inexistents. Aquest percentatge arriba al 74% en les bases de Vox, exactament l'oposat al 88% dels d'ERC, el 84% de Podem i el 78% d'En Comú Podem que afirmen que encara són força o molt grans.Aquesta enquesta s'ha elaborat a partir de 2.509 entrevistes arreu de l'Estat fetes entre el 20 i el 25 de gener. Encara que aquest període impacta de ple en el debat entre PSOE i Podem en relació a les eventualsper impedir que jutges rebaixin condemnes a agressors, el CIS ha optat per no abordar aquesta qüestió. Als gràfics anteriors, només s'han inclòs aquells electorats amb una mostra rellevant de respostes, per evitar biaixos, motiu pel qual s'han deixat fora els de Junts i la CUP, amb només 26 i 8 enquestats, respectivament.

