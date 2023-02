Quan comença la primavera 2023: data i hora de l'equinocci

Què és i com funciona l’equinocci?

El canvi d’hora, a finals de març

Els senyals que comença la primavera

Agenda astronòmica primavera 2023 a Catalunya

Eclipsi total de Lluna : el divendres 5 de maig la Lluna entrarà en la penombra de la Terra, amb el qual s’encobrirà lleugerament. No es necessitarà cap equip especial per observar l’eclipsi. El moment de major magnitud serà a les 19:22 h, però a aquesta hora encara no es podrà veure a Catalunya, ja que la Lluna encara no estarà prou elevada en l’horitzó. I ho farà gairebé dues hores més tard, en la fase final de l’eclipsi.

Eclipsi solar : l'eclipsi serà total i es produirà el 20 d'abril. Serà visible des del sud-est asiàtic, Austràlia i part de l'Antàrtida.

Lluna nova : la primera fase lunar serà el 22 de març, 20 d'abril, 20 de maig i 18 de juny.

Lluna plena : el 5 d'abril, 5 de maig i 3 de juny.

Pluja d'estels lírids: entre el 16 i el 25 d'abril es podran anar veient, amb principal afluència el diumenge 23 d'abril.

La data d’inici de laaquestserà eli durarà 92 dies fins que comenci aleshores l’estiu, el 21 de juny. La primavera comença a l’de lacada any quan succeeix l’. Cada sis mesos, una vegada al març i una al setembre, l’equinocci divideix el dia de la Terra per la meitat, i deixa 12 hores de llum i 12 de nit.Els equinoccis són els moments en els quals. Passen, i això fa que el terminador, que és la línia que divideix les zones de dia i nit, passa pels pols nord i sud del planeta. Aquest singular angle fa que totes les parts del planeta rebin aproximadament la mateixa quantitat de llum i d’ombra durant un dia dues vegades l’any: aquests fenòmens bianuals es diuen equinocci Vernal i equinocci Tardoral.A l’hemisferi nord de la terra, l’durant el març. I l’equinocci tardoral indica l’inici de la tardor al setembre. Aquests dos equinoccis marquen el canvi d’estació juntament amb els dos solsticis anuals; el solstici d’estiu, per Sant Joan, i el solstici d’hivern, uns dies abans de Nadal.La matinadas’haurà de. A les 2 h del diumenge 26 passaran a ser les 3 h i, per tant, es guanyarà una hora de llum solar a les tardes. Segons el Reial decret que regeix el canvi d’hora a Espanya, s’estableix l’inici de l’horari d’estiu l’últim diumenge del mes de març de cada any. El següent canvi d’hora, d’estiu a hivern, es produirà el diumenge 29 d’octubre de 2023, quan els rellotges s’hauran d’endarrerir de les 3 h a les 2 h.Quan arriba la primavera, sabem que aniran. En tot cas, s’han de tenir en compte les condicions de cada punt del país i, en funció de la particularitat, poden canviar.també són un factor important, i deixem enrere aquestes tardes de poca llum. I els arbres de fulla caduca comencen a brotar i inclòs les coníferes i cupressàcies inicien el seu. Tanmateix, és el moment on es produeixen els

