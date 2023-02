La policia espanyola deté quatre militants d'Arran

‼️ ATENCIÓ! L'operació repressiva de la Policia Nacional continua: ja són 4 les militants d'@Arran_jovent detigudes



📌 A les 17:30h totes a la Comissaria Provincial de #Lleida! https://t.co/F0dQRanliZ — Arran (@Arran_jovent) February 8, 2023

La policia espanyola ha detingut aquest dimecresde l'organització juvenila les comarques de. Segons ha informat la mateixa organització a través de les xarxes socials, primer han estat dos els detinguts i a la tarda dos més en el que han descrit com a una "".Els detinguts, que serien veïns de les comarques deli l', han estat traslladats a la comissaria de la policia a. Arran també informa que l'operació tindria origen en unes investigacions de mesos enrere, amb acusacions per delictes greus. Per tot plegat, s'ha convocat una concentració al davant de la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor