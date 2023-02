Matías, germà de Messi: «Si tornem a Barcelona, hauríem de fer fora Laporta, un desgraciat»

Tot plegat em deixa amb un gran dubte:



Leo pensa el mateix que Matías Messi?pic.twitter.com/fBMBxJqbAc — Arnau Blanch (@arnau_blanch) February 8, 2023

, germà de l'exblaugrana, ha assegurat que el retorn de l'astre argentí està lligat a l'adeu del president del club,. S'ha sincerat en un directe de Twitch, al canal del seu fill. El xat li ha llençat la gran pregunta: Messi tornaria al Camp Nou?El germà no s'ha contingut i ha contestat amb una anècdota: "Tinc un retall d'un titular del diari Sport que diu 'Messi hauria de tornar a Barcelona' i jo vaig subtitular". A més, ha afegit, per si quedava algun dubte:Les polèmiques declaracions no han quedat aquí. Matías ha dit en el canal Labajada10: "". Fins i tot, ha carregat contra la institució blaugrana: "Els espanyols són uns traïdors, li faran el mateix que a Ronalidinho". Uns comentaris que han incendiat les xarxes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor