Es confirma un nou feminicidi al barri de Sant Martí de Barcelona

La mort violenta d'una dona transsexual a mans de la seva parella ald'aquest dimarts serà tractada com uni, per tant, com un cas de. Així ho han determinat elsi eldel Govern després d'una investigació en què s'ha observat que la víctima està registrada amb el gènere masculí al DNI i les fitxes policials, però s'ha pogut confirmar que es tractava d'una dona.Al seu torn, l'ha condemnat els fets i ha informat que ha convocat unper aquest dijous a les 12 hores, a la plaça Sant Jaume. El consistori ha expressat el seu condol a la família i amistats de la víctima, "condemnant fermament aquest assassinat que vulnera els drets humans més essencials". A més, ha activat elestablert conjuntament amb institucions i entitats, per treballar coordinadament cada cas que es produeixi a la ciutat i que, en part, implica la denúncia pública per conscienciar a la ciutadania d'aquesta xacra.El succés va tenir lloc el matí de dimarts set de febrer, després que els Mossos tinguessin coneixement que hi havia una persona greument ferida en un domicili del, al districte de Sant Martí. Poc després, i a conseqüència d’aquestes ferides, va acabar morint. La policia va detenir la parella de la víctima, un, com a presumpte autor de l'assassinat.

