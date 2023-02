Els delictes amb armes blanques creixen un 44% a Catalunya durant el 2022

Amenaces, el delicte més habitual

Tres eixos d'actuació

Els delictes amb armes blanquesa Catalunya durant el 2022. Ho ha explicat el conseller d'Interior,, en la presentació del, un dispositiu específic per combatre la proliferació i ús d'aquests elements, especialment a l'espai públic i les zones d'oci. Segons els Mossos, l'any passat es van registrarrelacionats amb il·licits penals en què es va intervenir armes blanques.A més, durant aquest període es van registraren aquest àmbit. Elena ha afirmat que l'objectiu del pla és reduir-ne l'ús "perquè són un perill". Amb tot, ha insistit que a Catalunya "" sinó "una policia que actua davant l'augment d'una tipologia concreta de delictes".Elena ha reconegut hi ha un increment de l’ús d'armes blanques a la societat que és “”. Amb tot, ha advertit que els fets delictius relacionats amb aquests elements només representen un 0,3% del total català i un 3,2% en l’àmbit dels delictes contra les persones.Així, ha remarcat que l’objectiu del Pla Daga és “la no proliferació de l’ús d’armes blanques, en especial a l’espai públic i zones d’oci” perquè “són un perill”. Per això, ha dit, els Mossos estan disposats a actuar amb "fermesa" per combatre-les. Per la seva banda, la portaveu del cos,, ha posat l’accent en reduir la presència d’aquesta mena d’armes, especialment en espais on solen concentrar-se els joves.Tot i que ha afirmat que no hi ha un perfil concret de les persones que les utilitzen per delinquir, sí que ha enumerat els delictes més habituals on es detecta el seu ús. En primer llocamb un 22%, i les lesions, amb un altre 22%; seguides dels maltractaments a la llar, amb un 13%, i els robatoris amb violència, que representen el 7%.A banda, també ha concretat que en prop de la meitat d’homicidis que tenen lloc a Catalunya hi intervé una arma blanca. Així, ha indicat que dels 58 registrats l’any 2019, 31 van tenir la implicació d’almenys una arma blanca. Aquesta xifra representa el 53,4% del total. Pel que fa l’any 2022, es va produir, dels quals 29 van ser amb arma blanca (48,3%).”, ha reconegut Escudé que ha insistit que “moltes vegades l'arma blanca només té un objectiu intimidatori”, ha assenyalat. La portaveu del cos també ha explicat que el 66% dels fets delictius relacionats amb armes blanques s'han concentrat a Barcelona i la seva àrea metropolitana.A banda, ha detallat que el Pla Daga tindrà: el de la prevenció, el de la detecció i el de la investigació. Ha explicat que es dissenyaran dispositius preventius en col·laboració amb les policies locals per a esdeveniments concrets, com ara un festival o una celebració que pugui aglutinar grans volums de persones. Aquests, s’organitzaran en funció dels mapes delinqüencials.També ha apuntat que s’incrementaran les sessions formatives i de conscienciació per a joves, es faran més patrullatges i controls per garantir la seguretat en zones d'oci, i es posaran més càmeres de seguretat si és necessari. En aquest mateix sentit, també ha explicat que es dotarà els agents dePreguntada sobre el motiu que ha propiciat l’escalada d’aquests fets delictius, Escudé ha assegurat que caldrà analitzar les raons a través del pla. Tot i això, ha posat sobre la taula la possibilitat que hi hagi alguna vinculació amb delictes de, crim organitzat o conductes antisocials.

