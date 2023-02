«Mico, mico»: racisme al pavelló del Joventut de Badalona

Qué pena ver esto.



La definición perfecta del artículo de @TaboadaLucia de ayer.



Ella es tan racista como quienes se ríen a su lado.



Qué asco.pic.twitter.com/VkO84pUXhI — Jose Manuel Puertas (@josempuertas) February 8, 2023

La violència és la gran xacra en el món de l'esport i acostuma a anar dirigida a grups determinats. Principalment, a les dones i a les persones racialitzades. Aquest dimarts, el, casa del, va esdevenir l'escenari d'un nou episodi racista.", va cridar una aficionada asseguda a la primera fila al jugador brasiler de l'Ulmquan aquest es va apropar a la seva posició. El primer improperi va ser a mig gas, la racista no es veia amb la confiança suficient per deixar-se anar. Si bé, els riures que va despertar el seu insult la van encoratjar a repetir-lo amb més força. "Mico", va repetir amb les mans fent d'altaveu.Les imatges no deixen marge per a la interpretació. Les càmeres de Teledeporte van captar el moment i les xarxes socials s'han omplert de comentaris de rebuig. "", ha piulat el jugador del Baxi Manresa. "", ha expressat el periodista esportiu Jose. El club no s'ha pronunciat encara al respecte.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor