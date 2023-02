Junts salva la llei antiocupacions, però escapçada: les comunitats de veïns no podran desnonar

Dubtes sobre l'impacte real de la llei

Junts ha aconseguit aprovar la seva llei per desallotjar pisos ocupats , si el gran propietari es desentén i existeix conflictivitat suficient. Ara bé, finalment, el principal punt de conflicte de la proposta quedarà fora del text aprovat:, com es va plantejar inicialment. Una esmena pactada entre Junts, PSC i ERC ha fixat que les comunitats veïns puguin demanar que es prenguin accions, però que això correspondrà al propietari de l'immoble o a l'ajuntament de torn. En aquest cas, però, la nova normativa sí que habilitarà els governs municipals a demanar el desnonament d'un immoble en què la propietat no actua.Hi han votat a favor finalment, mentre que CUP i comuns hi han votat en contra i el PP s'hi ha abstingut. Així, ara s'habilita els ajuntaments perquè, si un gran tenidor amb un pis ocupat no actua en 30 dies davant d'un cas que alteri la convivència o posi en perill la seguretat de l'immoble, els executius municipals puguin portar el cas als jutjats.El canvi legislatiu definitiu, que implica una reforma del codi civil català, també afegeix algunes acotacions respecte a què suposarà una alteració greu de la convivència que justificaria una petició de desnonament, un dels forats més grans assenyalats pels moviments socials. La diputada de Juntsha assegurat que en la redacció final "ja no queden ambigüitats" perquè s'ha matisat que els conflictes de convivència s'hauran de basar en "la jurisprudència" prèvia que els defineix. Al seu torn, des d'ERC se subratlla que hi ha desnonament, el nou text assegura que l'immoble passarà sí o sí al parc públic de manera obligatòria.Sigui com sigui, Madrenas ha reconegut ques'ha acceptat limitar qui podrà demanar el desnonament i. Per contra, un pacte entre Junts, PSC i Cs permetrà que també pugui elevar una queixa inicials als ajuntaments "el veïnatge de l'espai residencial contigu" al pis ocupat. En aquest sentit, la diputada de Junts s'ha referit a la nova llei com que es donen "eines a les administracions, especialment als alcaldes, alcaldesses i ajuntaments" perquè actuïn en casos que "s'alteri de manera greu la convivència, es posi en perill l'immoble o es vagi contra l'ordre pública".Al seu torn, el diputat que ha fet de portaveu del partit del Govern, Pau Morales, ha justificat el nou paper d'ERC tot apuntant que s'ha fet un. En aquest sentit, s'ha felicitat per haver reduït les ambicions inicials de la proposició de llei, tot i que la nova normativa tenia tots els números de sortir endavant sense el suport dels republicans.Entre altres elements, el text final també planteja que els ajuntamentsper fer-hi lloguer assequible. Una condició que ha incomodat la dreta especialment.Un dels grans dubtes que s'obre ara és quina serà l'aplicació real de la llei. Madrenas ha assegurat que tindrà una gran aplicació, perquè suposa una "nova eina que no existia" i que ajudarà. Per contra, des de les formacions d'esquerra s'ha mencionat que ja hi ha mecanismes per fer front a situacions que traspassen la legalitat, i des dels partits més a la dreta de la cambra política s'ha criticat el poc pes que pot acabar tenint la nova llei., han brandat des derespectivament.També el el mateix Morales (ERC) ha reconegut que existeixenper la possible col·lisió amb el dret processal. Aquest mateix argument, el del futur impacte real de la llei, juntament amb els retrets per "estigmatitzar" les ocupacions i generar "alarma", ha protagonitzat bona part dels parlaments de les forces d'esquerres.Des de la CUP s'ha incidit en el recordatori que l'ocupació de pisos és una situació "forçada" per la manca d'accés a l'habitatge, i que això ha anat de la mà de l'arribada de grans tenidors que aglutinen pisos del país. "Per què posar el focus en aquells que es veuen forçats a ocupar?", ha plantejat la diputada cupaireEntre el sector crític, també la diputada, dels comuns, ha recordat que aquesta llei s’ha volgut fer “a correcuita” perquè “el principal objectiu és electoral” per poder articular un missatge de mà dura contra les ocupacions de cara als comicis municipals. En aquest sentit, i en la mateixa línia d’allò expressat per ERC, la representant dels comuns ha ressaltat que tot plegat difícilment tindrà recorregut real., ha apuntat Segovia, sobre les demandes que puguin fer els ajuntaments sobre pisos aliens., ha reblat la diputada.Des de les, un cop certificat l'avenç de la llei, insisteixen que la nova norma. Ara bé, reconeixen que suposa una millora que hagi quedat fora "la perillosa i piròmana" proposta de donar poders per desnonar a les comunitats de veïns. En aquest sentit, la portaveu de la PAH Lucía Delgado reivindica que sense la pressió del moviment per l'habitatge, aquesta llei seria "pitjor" en la seva forma final. També celebren que hi hagi noves esmenes que plantegen més requisits i informes a l'hora de justificar el motiu d'un desnonament, per part dels ajuntaments, que no constaven en el text inicial.Malgrat això, els activistes pel dret a l'habitatge insisteixen que es mantindran atents sobre l'aplicació que tingui aquest canvi normatiu. "Denunciarem sense embuts", expressen des de la PAH. També plantegen vies per evitar que aquesta llei afecti persones vulnerables, com "plantar cara als jutjats als ajuntaments que ho intentin" tirar endavant.

