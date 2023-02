Amazon va pressionar Martorelles per agilitar uns tràmits abans d'anunciar el tancament

perquè accelerés els tràmits d'adjudicació d'una llicència per construir un gran aparcament als antics terrenys de Derbi a la localitat i abans d'anunciar el tancament de la planta on hi treballen 745 persones. Segons avança 'El Periódico' i ha confirmat a l'ACN l'alcalde,, la multinacionalal consistori agilitar un procediment administratiu marcat per uns terminis legals i en un moment en què les relacions entre empresa i ajuntament s'havien empobrit. "Ens van dir que o els donàvem una solució per l'aparcament o marxarien", relata el batlle, que assegura que la firma havia de rebre i va rebre el mateix tracte "que qualsevol altra veí o empresa".Segons ha relatat Candela, les relacions d'inici amb la multinacional de la logística eren bones, des del seu aterratge a la tardor de 2017. Des d'un inici havien demanat al consistori un espai on poder fer un aparcament per als seus camions, i a partir d'un incipient acord van establir que buscarien espais al municipi per estudiar-ho. La primera opció va ser just a tocar de l'actual nau, entre la planta i el riu. L'estudi d'inundabilitat fet l'hivern de 2021, però, va descartar l'espai. A través de la també multinacional Segro, que gestiona terrenys arreu del món i també al polígon de Martorelles, es va arribar a un acord amb Piaggio pel solar de l'antiga Derbi, motiu pel qual es van demanar llicències d'enderroc i construcció.El primer es va concedir amb rapidesa, a la primavera de 2021, peròperquè es preveia l'accés dels camions per la carretera B-500, que depèn de la Generalitat, i que no va validar la proposta perquè suposaria un bloqueig de la via per l'alt volum de camions previst. En el marc de les negociacions que es van derivar d'aquesta situació, el consistori va emplaçar Amazon a parlar amb la família Rabasa, que tenia propietats a l'entorn del solar i que podrien facilitar un accés pel vial posterior, el carrer Verneda.Amb la intervenció de l'Ajuntament al juliol, es va tancar l'acord econòmic amb Segro a l'agost de 2021, i al setembre es va entrar la petició de llicència d'obres. Tot i que el consistori va comunicar al novembre a la firma que tot estava correcte i que calia tancar alguns serrells, i que al desembre els la concedirien, finalment Amazon la va rebutjar. "Ells volien més celeritat, però els expedients han de complir uns requisits, i nosaltres som un municipi de 4.000 habitants, amb els serveis que tenim", destaca Candela. "No tenim per què fer un tracte de favor a una multinacional així ni a ningú, els tractem com a qualsevol altra empresa o veí", afegeix.Candela afegeix que les relacions amb la firma s'han deteriorat amb el pas del temps, si bé al principi van començar amb molt bon peu. "A partir de l'afer de l'aparcament vam començar a tenir mala sintonia amb pressions, i perquè entenem que volien deixar de tenir relacions amb l'Ajuntament, de fet a la primavera de 2022 van canviar el cap de la planta, i a nosaltres ningú ens va comunicar res", conclou.

