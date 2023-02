On veure les pel·lícules nominades als Goya 2023: Netflix, HBO, Filmin i Movistar

Pel·lícules nominades als Goya ja disponibles a les plataformes

Goya a millor pel·lícula

Goya a millor actriu

Goya a millor actor

Goya a millor pel·lícula europea

Goya a millor pel·lícula estrangera de parla hispana

Elsreconeixeran aquest dissabte 11 de febrer el que ha estat un dels millors anys de la història del cinema espanyol.atorgarà els seus guardons en una 37a edició que se celebrarà al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla., un dels millors cineastes de la història de l'estat espanyol, recollirà el Goya d'Honor.Desenes de pel·lícules han impulsat milers de persones a tornar a les sales de cinema per veure alguna de les històries que. Moltes d'elles sortiran premiades dissabte, però milions de persones més podran començar a gaudir-les a les plataformes (algunes ja es pot) a partir dels pròxims dies.Encara que hi ha diverses que es poden gaudir a les(que estiraran l'oferta gràcies a la celebració dels premis aquest cap de setmana), la immensa majoria es troben a les plataformes de contingut en streaming. Moltes, però, no arribaran fins d'aquí uns dies o en les pròximes setmanes.Moltes de les pel·lícules que estan, gràcies a l'acord de la companyia amb els premis de l'Acadèmia de Cinema Espanyol. Des de fa anys, el servei de Telefónica crea un canal específic pels guardons i emet les cintes favorites per guanyar un Goya. Aquest any ho fa des del 26 de gener fins al 16 de febrer., de Carla Simón: es pot veure, llogant (o comprant) la pel·lícula, a, de Rodrigo Sorogoyen: a les plataformes encara no ha arribat, peròla tindrà disponible al seu canal especial dels Goya en els pròxims dies. Us podeu afanyar a anar al cinema., d'Alauda Ruíz de Azúa: està disponible a les plataformes, de Pilar Palomero: a les plataformes encara no ha arribat, peròla tindrà disponible al seu canal especial dels Goya en els pròxims dies.: arribarà a(ja que és producció seva) el 10 de febrer., per As Bestas: a les plataformes encara no ha arribat, peròla tindrà disponible al seu canal especial dels Goya en els pròxims dies., per Cinco lobitos: està disponible a les plataformes, per Girasoles silvestres: el film de Jaime Rosales es pot veure a Movistar+ i es pot llogar aper Los renglones torcidos de Dios: es pot veure a Netflix.· Vicky Luengo, per Suro: a les plataformes encara no ha arribat, peròla tindrà disponible al seu canal especial dels Goya en els pròxims dies., per As Bestas: a les plataformes encara no ha arribat, peròla tindrà disponible al seu canal especial dels Goya en els pròxims dies, per En los márgenes: disponible ai a, per Mantícora:la tindrà disponible al seu canal especial dels Goya en els pròxims dies. A les altres plataformes encara no ha arribat., per Modelo 77: arribarà a(ja que és producció seva) el 10 de febrer., per Modelo 77: arribarà ael 10 de febrer., de Kenneth Branagh: es pot veure, llogant (o comprant) la pel·lícula, a, de Paolo Sorrentino: es pot veure a Netflix., de Joachim Trier: es pot veure a Movistar i es pot llogar a Filmin., de Xavier Giannoli: es pot veure a Movistar i es pot llogar a, de Laura Wandel: es pot veure a Movistar i es pot llogar a Filmin, Rakuten i Amazon., de Manuela Martelli: es pot veure a, de Santiago Mitre: es pot veure a, d'Andrés Ramírez Pulido: no es pot veure encara a cap plataforma., de Tatiana Huezo: està disponible a, d'Alejandro Loayza Grisi: no es pot veure a cap plataforma.

