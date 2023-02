Judici pioner als cobradors d'Endesa que van assetjar una família vulnerable

Un cas vulnerable conegut

L'empresa segueix fent cobraments per a Endesa

Judici pioner contra les tècniques abusives. Concretament, aquest dimecres ha arribat als jutjats, després de dos anys i mig de tràmits judicials, la denúncia de la Yolanda. És el d'una veïna de Cubelles en situació acreditada de vulnerabilitat econòmica que es va trobar una trucada d'una persona quei que li va dir que si no eixugava un deute amb Endesa de 2.369 euros,i la deixarien sense accés a les prestacions econòmiques.Poc després descobriria que aquella veu no era la d'una funcionària judicial, sinó la d'una treballadora de DPS Consulting, una companyia contractada per Endesa per reclamar els deutes que alguns clients tenien amb l'elèctrica. Aquella trucada, però, que la Yolanda va poder gravar, serveix ara com a prova principal d'un procés que fa seure els banc dels acusatque va fer-se passar per funcionària.Se'ls acusa de delictes d'. A més, l'empresa també queda acusada de l'intent d'estafa. Són acusacions que poden implicar penes de fins a quatre anys i mig de presó.El cas d la Yolanda s'ha convertit en l'evidència de com Endesa, a través d'una empresa subcontractada, va traspassar línies per intentar cobrar un deute a una família en situació de pobresa. A la trucada gravada, la treballadora de DPS Consulting va utilitzar una identitat falsa per posar pressió a la veïna de Cubelles., insistia la dona a l'altra banda del telèfon, abans d'anunciar-li que si no abonava la quantitat que devia a Endesa, es quedaria sense accés als seus diners ni llum a casa.", ha recordat la Yolanda, abans d'entrar a la Ciutat de la Justícia, aquest dimecres. D'aquest procediment espera que quedi un precedent per evitar altres casos similars. "Espero que no es torni a repetir. No per mi, sinó per les moltes famílies amb nens a casa que afronten unes pràctiques que no es poden fer i que les pateixen molt", ha apuntat l'afectada, que també ha volgut reconèixer l'acompanyament que ha rebut per part dedurant tot aquest temps.La portaveu de l'APE, Maria Campuzano, ha emmarcat la gravetat del cas en el recordatori que existia una vulnerabilitat econòmica acreditada que explicava que la Yolanda no hagués pogut "fer front a les seves factures de la llum" l'any 2015. Segons la mateixa representant de l'APE,perquè "els serveis socials de Cubelles ja havien enviat l'informe d'exclusió residencial" a la companyia elèctrica. "Tot i així, va decidir derivar la reclamació d'aquest deute a a una empresa de recobraments", critica Campuzano.Des de l'entitat en defensa dels drets als subministraments bàsics també es remarca que aquest cas d'assetjament no és únic, però "la diferència" és que la veïna de Cubelles va aconseguir gravar la conversa on s'evidenciaven les pressions i les mentides., sinó que malauradament l'assetjament és una pràctica sistemàtica d'aquest tipus d'empreses de recobraments", contractades per Endesa i altres grans companyies. Per apuntalar-ho, des de l'APE denuncien que la trucada a la Yolanda es va produir des de l'anomenat "departament de trucades especials" de l'empresa de cobraments, fet que abona la sospita que aquestes pressions eren una pràctica estesa.Segons els càlculs dels activistes,que aconsegueixen. En el mateix sentit, Maria Campuzano lamenta que, malgrat aquest cas que ha arribat a l'esfera pública,, per a casos de cobraments.Fonts d'Endesa, al seu torn, reivindiquen que en el seu dia a dia apliquen "els protocols" de la llei 24/2015 de pobresa energètica i tot allò previst en la normativa del bo social, en els casos de persones amb pocs recursos econòmics. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'elèctricaperò assegura que no les contracta per gestionar els deutes dels clients en situació de vulnerabilitat econòmica.La normativa marca que si una família pobra no pot assumir les seves factures, pot acumular deute, però no pot quedar-se en cap cas sense subministraments a casa. Després que s'hagi evidenciat aquest cas de mala praxi, però, l'advocat de la veïna afectada, David Aranda, afegeix que si bé l'elèctrica "no té responsabilitat penal",. De moment, el cas s'espera que quedi tancat judicialment al març.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor