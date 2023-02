Indemnitzen la família d'un menor mort a Barcelona per una pericarditis no diagnosticada

L'(ICS) indemnitzarà la família d'un noi de 15 anys que va morir per unapurulenta que no se li va diagnosticar. Segons l'associació Defensor delPacient, els fets van iniciar-se el 20 de desembre de 2018, quan el jove va començar a patiri d', entre altres símptomes. Tot i que va acudir a urgències d'un hospital de, no se li va fer cap prova diagnòstica i tots els facultatius que el van atendre van dir-li que tenia "un virus". El 25 de desembre va morir a causa d'un col·lapse amb pèrdua deEn la primera visita no se li van prendre les constants, i únicament se li va receptar. L'endemà, el mal d'esquena va empitjorar i van incrementar-se les dificultats respiratòries, acompanyades de rigidesa al coll, als braços id’aspecte verdós. La família va decidir dur el jove a l’hospital i allà li van prendre la temperatura i el pes, però no el van sotmetre a cap prova diagnòstica. Els metges van determinar que el noi patia “una grip causada per virus de la grip no identificats, amb altres manifestacions” i van receptar-liLa situació del jove va seguir empitjorant i el dia 22 de desembre els seus pares van trucar aldues vegades perquè el noi vomitava tot el que ingeria. En veure que el jove no evolucionava correctament, lavan tornar-lo a portar a l’hospital, on de nou no li van practicar cap prova diagnòstica i van tornar-lo a enviar cap a casa amb un informe que deia que patia una "infecció vírica no especificada". 15 hores després, el jove va patir un col·lapse amb pèrdua de consciència i parada cardiorespiratòria al seu domicili i va morir.El relat de l'entitat ha indicat que l'va determinar que la mort va ser deguda a una “insuficiència cardíaca aguda” per “taponament cardíac” secundari a “pericarditis purulenta”. A més, ha apuntat que al noi se li va extreure mig litre de líquid purulent. L'ha admès la sevai ha acceptat indemnitzar la família, que ha retirat la demanda judicial.Segons l'associació El Defensor del Pacient, aquesta és “una mort que es podria haver evitat, si s'hagués desplegat l'activitat mèdica necessària que requeria el pacient”., presidenta de l’ens, ha assegurat que cal advertir els centres hospitalaris del país “que és imprescindible desplegar tots els mitjans diagnòstics, no menysprear cap símptoma i protegir a aquells que acudeixen a, per evitar desenllaços com aquest”. Alhora ha lamentat que a aquest jove “se li neguessin les proves que podrien haver-li salvat la vida”.

