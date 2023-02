Aragonès i Illa exhibeixen al Parlament l'aliança «de país» pels pressupostos

Nova topada estratègica amb Junts

Els comuns tanquen la porta a un tripartit

Minut de silenci al Parlament per les víctimes del terratrèmol a Turquia i a Síria. Foto: ACN

Pronunciament "rellevant" de l'ONU

Una setmana després de pactar elsde la Generalitat per al 2023,han exhibit al Parlament l'aliança "de país" que ha permès tirar endavant els comptes, que el dia 14 de febrer superaran el debat de les esmenes a la totalitat i el 10 de març seran aprovats definitivament a la cambra catalana. "Els pressupostos, no d'un Govern o d'un grup parlamentari en concret", ha remarcat el president, que ha ressaltat que ningú tenia el "dret" de perdre l'oportunitat de disposar de més recursos per a la ciutadania. "L'acord permet continuar les polítiques d'aquest executiu, i aquest és el camí que seguirem", ha destacat el president, que ha posat de manifest el suport de sindicats, patronals i entitats socials al projecte del Govern, que és el que més creix en un sol any dels últims disset.Illa, en aquest context, ha reclamat "començar a governar" sense "distraccions electorals". "Està disposat a governar seguint el full de ruta d'aquests pressupostos?", ha preguntat Illa, que ha estat l'únic que ha recordat la figura deen el transcurs de la sessió de control., ha insistit Illa, que veu elements "preocupants" com l'impuls de les energies renovables a Catalunya. Aragonès, en l'última intervenció de la sessió de control, ha indicat que hi ha "molta feina a fer", també a l'hora de mitigar la sequera. El president i el cap de l'oposició, en tot moment, han circumscrit l'acord als comptes, allunyant l'ombra d'un tripartit que, dels comuns, també nega i que és la munició principal que està exhibint Junts des de la setmana passada, quan es va rubricar l'acord.Les discrepàncies estratègiques entre ERC i Junts han tornat a aparèixer amb força en la sessió de control. "i els seus ministres han deixat clar que l'objectiu de la reforma del codi penal és extradir el president. En tot el temps ique han compartit amb elno els van dir això?", s'ha preguntat Batet, que ha situat com "cada vegada més difícil" que els exiliats siguin retornats de manera forçada. El cap de files de Junts, en aquest sentit, ha demanat que Aragonès comparegui al Parlament per explicar la modificació del codi penal i la relació "íntima i secreta" amb els socialistes. "Parets de vidre", ha resumit.Aragonès, en la primera resposta, ha reiterat els arguments exposats en altres sessions de control: "Ara l'Estat téper reprimir la dissidència. S'ha derogat el delicte de sedició, s'ha revertit la modificació de la malversació del PP i s'ha adequat al context europeu el delicte de desordres públics". El president també ha indicat que el futur dels exiliats depèn més de la justícia europea que no pas del codi penal de l'Estat. "Dit això: quina és la seva alternativa per avançar cap a la independència? No es fa amb consignes. Dir que vols molt una cosa no vol dir que l'aconsegueixis. Has de fer més fortes les institucions del país i. S'ha de continuar treballant però, davant de tot això, és millor negociar que no fer res", ha destacat el dirigent d'ERC. "La independència tampoc es fa amb un tripartit", ha ressaltat Batet immediatament després. El tripartit és ara el nou epicentre de l'argumentari de Junts."Votant contra el Govern com han fet en els últims tres mesos tampoc es fa la independència", ha indicat Aragonès en l'última de les respostes. Des que Junts va abandonar l'executiu a principis d'octubre, la relació entre els exsocis ha estat especialment complexa tot i que han existit converses per negociar els pressupostos. Tot i això, i malgrat les peticions del Govern perquè els antics socis els votin, Junts ha decidit presentar una esmena a la totalitat perquè els comptes suposen una aliança tripartita entre Aragonès, Sánchez i Ada Colau Albiach, cap de files dels comuns, ha celebrat l'acord amb el socialistes pels comptes, tot i que ha indicat que hi ha una notícia "dolenta": "Hem perdut un temps preciós en aquests mesos, primer per un Govern que no funcionava i que es va acabar trencant i després per la negociació". Albiach ha demanat a Aragonès que "premi l'accelerador" per arribar a un 100% d'execució pressupostària. El president ha apuntat que ja ha demanat a les conselleries avançar tota la feina que es pugui per impulsar tot allò que tingui a veure amb l'augment de la. Albiach, en el torn de rèplica, ha assenyalat que és "fals" que hi hagi en marxa unaa Catalunya, i ha circumscrit els acords als nous comptes.La cap de files dels comuns s'ha queixat que només s'ha adjudicat la meitat de la quantitat prevista dels fons europeus, però Aragonès ha denunciat l'existència d'una "certa injustícia" en la manera com els gestiona l'Estat. "S'executaran tots sense excepció al 100%", ha clarificat el president de la Generalitat. "En tot allò que està al nostre abast, ho estem aprofitant. En els àmbits de decisió de l'Estat, hi ha marge de millora", va assenyalar el president sobre aquesta qüestió en una entrevista publicada a Nació a finals del desembre passat Les preguntes delen la sessió de control s'han centrat a criticar el pacte del PSC amb el Govern pels pressupostos, amb Illa com a diana dels dards d'. Aragonès ha recalcat als dirigents de les dues formacions que la seva prioritat, amb els nous comptes, és millorar la sanitat i l’educació pública, així com crear llocs de treball de qualitat. "Els testos s'assemblen a les olles", ha etzibat el president de la Generalitat als representants del PP i Ciutadans en el torn de resposta.Latambé ha castigat Aragonès pel contingut i les aliances dels pressupostos, que pels anticapitalistes frenen el procés d'independència i les "transformacions" defensades per ERC des de la investidura. "Què diferencia un Govern d'ERC d'un del PSC o d'un dede tota la vida?", s'ha preguntat la diputada, que ha indicat que els comptes porten el país a un model d'"anys enrere". Aragonès ha rebatut la intervenció de la CUP. "Com pot dir que aquests pressupostos privatitzen? Hem dut a terme l'estabilització de places de treballadors públics més gran de les darreres dècades", ha recalcat el president, que ha lamentat que els anticapitalistes s'hagin descartat en les negociacions dels comptes.Aragonès s’ha posicionat sobre la darrera resolució de les Nacions Unides que assenyala les males pràctiques de l’Estat vinculades amb el Catalangate i l’espionatge a dirigents independentistes. Arran d’una pregunta del diputat Josep M. Jové (ERC), el president de la Generalitat ha citat com a “rellevant” el pronunciament de l’ONU. “Les Nacions Unides ens recorden que no només han de deixar de fer-ho sinó que també han d’assumir les seves responsabilitats per la vulneració de drets fonamentals”, ha expressat.

