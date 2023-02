Notícies del 7 de febrer de 2023

22:22 Colau acusa Trias de limitar-se a voler desfer el seu llegat



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat el model de transformació de la ciutat de Barcelona "tot i els moments tan convulsos que hem passat els darrers 8 anys" en una entrevista al Més324. Colau ha volgut combatre les crítiques del seu ajuntament. Pel que fa a la seguretat, ha destacat la millora en la compenetració amb els Mossos, mentre que en referència a la neteja, ha justificat que la fi del confinament va coincidir amb el canvi de contracte en aquest àmbit. D'altra banda, Colau ha destacat l'"afecte recíproc" que té amb Xavier Trias, tot i que ha volgut posar la lupa en "l'enduriment del to" de l'alcaldable per Junts, a qui ha acusat de limitar-se a "voler desfer" el seu llegat. En referència a la sortida de Jaume Collboni del govern local, ho ha titllat de "frívol i irresponsable" i ha valorat que "fins i tot, les seves files estan incòmodes amb la decisió".

22:03 Els bibliotecaris de Barcelona convoquen vaga per reclamar millores laborals



Els bibliotecaris de Barcelona han convocat vaga aquest dijous 9 de febrer per reclamar millores laborals. El col·lectiu crida a concentrar-se a dos quarts de sis de la tarda a la plaça Sant Jaume de la capital catalana. En informacions difoses a les xarxes socials, els sindicats CGT i La Intersindical han denunciat que al sector hi falta personal, i que hi ha dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. També subratllen que no s'estan pagant els plusos que pertoquen i que, en general, el sector continua essent precari. En un manifest els dos sindicats recorden que les Biblioteques de Barcelona són el servei cultural més valorat per la ciutadania i el segon servei més valorat de la ciutat.

18:46 Metges de Catalunya celebra l'augment de pressupost de Salut, però avisa que queda "lluny" de les necessitats del sistema



Metges de Catalunya celebra que el pressupost del departament de Salut per al 2023 mantingui "una línia ascendent", amb un increment de més de 1.000 milions d'euros respecte de l'any anterior, però avisa que "encara està lluny" de la despesa real. En un comunicat, el sindicat assenyala que, per fer front a les necessitats i reptes del sistema, el departament hauria de comptar "com a mínim" amb 15.000 milions d'euros, enfront dels 11.700 pressupostats per aquest any. En aquest sentit, Metges de Catalunya defensa que la nova taula pactada amb la conselleria serà "fonamental" per efectives les millores assistencials, organitzatives i retributives dels professionals, tal com van reclamar en les vagues del 25 i 26 de gener.

17:36 S'investiga un tècnic de l'Ajuntament de Barcelona per presumpta vinculació a l'extremisme rus



Stanislav Shevchuk està suposadament relacionat amb el grup extremista violent conegut com a Moviment Imperial Rus. La institució està a l'espera del que informin les autoritats policials i judicials.



14:50 Els Mossos detenen un home relacionat amb la mort violenta d'una persona a Barcelona



Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 52 anys relacionat amb la mort violenta d'una persona a Barcelona. Els fets han succeït pels volts de dos quarts d'onze d'aquest matí, després que els mossos tinguessin coneixement que hi havia una persona greument ferida en un domicili del districte de Sant Martí. Poc després, i a conseqüència d’aquestes ferides, ha perdut la vida. Diverses dotacions policials i el SEM s'han desplaçat al lloc dels fets. La policia encara no ha pogut determinar la identitat de la víctima ni si es tracta d'un home o una dona. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets.

13:16 El Govern, satisfet amb l'actual format "monocolor": "Ens sentim còmodes i podem fer pactes a banda i banda"



El Govern ha esquivat la bala dels pressupostos i l'acord del PSC permetrà aprovar-los d'aquí a unes setmanes al Parlament. La portaveu, Patrícia Plaja, ha allunyat l'opció del tripartit que branda Junts i ha dit que l'executiu se sent "còmode" amb el format monocolor. "És un Govern cohesionat que continua treballant", ha detallat Plaja. Amb els pressupostos a la butxaca, l'executiu vol "acabar la legislatura amb el format actual", que permet "fer pactes a banda i banda i buscar consensos". Exemple d'això és l'acord amb Junts i la CUP per a la investidura de Pere Aragonès, el primer acord de pressupostos amb Junts i els comuns, el segon acord de pressupostos, amb PSC i comuns, o la renovació dels organismes caducats, amb Junts i el PSC. "El Govern monocolor està treballant bé", ha afirmat Plaja.

13:04 Pedro Sánchez, sobre la llei del 'només sí és sí': 'Farem el que hem de fer, defensar la llei i també corregir el problema'



El secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha justificat aquest dimarts que el PSOE hagi pres la iniciativa i hagi presentat en solitari la reforma de la llei del "només sí és sí". "Farem el que cal fer, el que és de sentit comú i correcte, que és defensar el gran avenç que suposa la llei i també corregir el problema perquè en el futur no es torni a produir cap rebaixa de condemnes", ha sentenciat durant la reunió amb el grup parlamentari del PSOE al Congrés dels Diputats. "La resposta és evident: utilitzar el diàleg, però resoldre el problema", ha conclòs Sánchez.

12:58 El consell d'administració de l'energètica pública es reunirà per primer cop aquest dimecres



La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que aquest dimecres es reunirà per primera vegada el consell d'administració de l'energètica pública. En aquesta reunió es designarà el conseller delegat, Ferran Civit, i el director general, Dani Pérez, i es definirà el pla estratègic. "L'Energètica ha nascut per posar l'energia al servei del bé comú", ha dit. L'empresa promocionarà projectes d'autoconsum i també desenvoluparà projectes amb entitats locals i participarà en projectes privats en clau energètica. "També servirà per gestionar les centrals hidràuliques de les conques internes catalanes", ha afirmat. En aquest sentit, Plaja ha detallat que la nova empresa es posarà en marxa abans d'acabar el primer semestre de l'any. El Govern hi destinarà 25 milions d'euros i ha creat 30 noves places derivades d'aquesta empresa.



12:32 El Govern renova el conveni amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per fomentar el català entre els jutges



El Govern ha signat aquest dimarts un conveni amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per fomentar el català entre els jutges, que majoritàriament parlen en castellà i no entenen la llengua pròpia de Catalunya. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha dit que la Generalitat i el govern dels jutges "col·laboraran" en l'àmbit lingüístic, per formar el professorat de l'escola judicial. "El nivell de català requerit per accedir a places de tribunals de Catalunya passa del B-2 al C-1", ha explicat. El CGPJ és qui estableix els criteris per accedir a places judicials en territoris amb dues llengües oficials.

12:27 El Parlament es personarà al TC per defensar la llei antidesnonaments recorreguda pel govern espanyol



La mesa del Parlament ha decidit aquest dimarts personar-se per defensar la llei antidesnonaments per afrontar l'emergència habitacional aprovada a la cambra el febrer del 2022. La iniciativa va ser recorreguda pel govern espanyol, que va presentar un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional contra part de la norma que estableix que els grans tenidors han d'oferir lloguer social abans de demanar un desnonament a famílies vulnerables que estiguin ocupant. El TC ja va anul·lar un decret llei del 2019 per limitar els desnonaments i, precisament, la llei actual es va impulsar per recuperar el contingut que havia estat anul·lat.

12:08 El PSC avala la llei contra les ocupacions de Junts i rebutja les peticions de la PAH: "La política d'habitatge no es pot basar en un delicte"



La portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, ha assegurat aquest dimarts que el seu partit està d'acord amb la proposició de llei de Junts per facilitar que comunitats de veïns i ajuntaments tinguin més eines per impulsar desnonaments en pisos ocupats de grans tenidors. Els socialistes han presentat algunes esmenes "tècniques" al text, i ja han avançat que si aquestes són acceptades, aprovaran la proposició de llei el dimecres al ple. En paral·lel, aquest dimarts al Parlament la PAH ha demanat aturar aquesta modificació legislativa, una petició que des del PSC no avalen: "Discrepem de manera clara amb la PAH. Els hem escoltat. Saben la nostra opinió i no tenim acord", ha dit Romero. Així mateix, ha defensat que la política d'habitatge "no es pot basar en la comissió d'un delicte", en referència a "l'ocupació il·legal d'un habitatge". Informa Carme Rocamora.

11:32 El PSC defensa "garantir la presumpció d'innocència" de Borràs: "S'haurà d'escatir si hi ha hagut mala praxi"



La portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, ha defensat aquest dimarts "garantir i preservar la presumpció d'innocència" de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, a les portes del seu judici al TSJC per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. "Tenim tot el respecte personal cap a Borràs. S'ha de garantir la presumpció d'innocència i s'haurà d'escatir si hi ha hagut mala praxi. Veurem què diu la sentència", ha afegit. Informa Carme Rocamora.



11:02 La CUP tampoc acompanyarà Borràs en l'inici del judici: "Barrejar les coses és un flac favor a la repressió política" La CUP, igual que ERC, tampoc acompanyarà la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, a les portes del TSJC aquest divendres. La diputada dels anticapitalistes Eulàlia Reguant ha defensat, en una entrevista a RTVE, que " barrejar les coses i posar-ho tot al mateix sac fa un flac favor a la repressió política". Segons Reguant, l'origen de la causa contra Borràs per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) no té a veure amb la "repressió" de l'Estat sinó amb una suposada "mala praxis". Això sí, ha admès que "molt probablement" la causa judicial s'ha vist amplificada per ser qui és.

10:22 Aragonès, sobre Espinàs: "Plorem la mort d'un dels grans de la nostra literatura"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enaltit aquest dimarts la figura de Josep Maria Espinàs, de qui ha remarcat que ha estat un dels grans escriptors de la literatura catalana. Aragonès ha fet aquestes declaracions des del Palau de la Generalitat, que acull la capella ardent del periodista, mort aquest diumenge als 95 anys. El president ha dit que la Generalitat s’honora en acollir la vetlla de Josep Maria Espinàs i acompanyar la seva família i amics. “Avui moltes persones del país i de fora ploren la mort d’un dels grans de la nostra literatura, un referent, i un mestre de periodistes”, ha afirmat.



09:44 La seva màquina d'escriure, diccionaris, cinc pipes de fumar i una samarreta del Barça acompanyen el fèretre de Josep Maria Espinàs



El Saló Sant Jordi acull des de primera hora d’aquest matí la capella ardent de l’escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, mort aquest diumenge als 95 anys. Al costat del fèretre, cobert per una senyera i un ram de roses, hi ha una corona de llorer del Govern de la Generalitat i una fotografia de Santiago Bartolomé cedida per El Periódico. També s’hi ha col·locat la seva màquina d’escriure i diversos diccionaris que utilitzava per treballar, així com diversos llibres escrits per ell mateix, cinc pipes de fumar, un bust amb la seva imatge obra de Manuel Cusachs i una samarreta de l'equipació que el FC Barcelona li va regalar. El cos ha entrat al Saló amb la cançó Pensée des morts, de Georges Brassens, un dels cantants preferits d’Espinàs.

09:39 Laura Borràs, sobre la decisió d'ERC: 'Jo he estat sempre al costat de tots els represaliats amb independència de la seva formació política'



La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha valorat aquest dimarts el fet que ERC hagi anunciat que no serà present en la concentració de suport prèvia al judici que se celebrarà aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Jo he estat sempre al costat de tots els represaliats amb independència de la seva formació política", ha afirmat Borràs en una entrevista a Els matins de TV3. "És trist i decebedor que persones que han patit aquesta persecució política no s’hi solidaritzin", ha afegit sobre el posicionament d’ERC. Borràs també ha apuntat quina és, al seu parer, la naturalesa de la seva causa judicial: "La meva causa no té res a veure amb l'1 d'octubre. La meva causa és un procés de lawfare. El lawfare, per desgràcia, és molt anterior a l'1 d’octubre".