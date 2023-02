LeBron James és immortal: supera el rècord de Kareem com a màxim anotador de la història de l'NBA

HISTORY.



With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA’s all-time leading scorer! pic.twitter.com/N6V5RxPe6r — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 8, 2023

38,388 and counting pic.twitter.com/Oqnnk9jZs7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2023

Un tir en suspensió que quedarà enregistrat fins a la fi dels temps. LeBron James ha aconseguit aquesta matinada superar el rècord de màxim anotador de la història de l'NBA, passant per davant de, trenta-nou anys després que el mític pívot dels Lakers ho aconseguís. Davant de tot un(avui Crypto.com Arena) de Los Angeles ple fins a la bandera (amb celebritats i famosos de tota mena a les seves butaques, com), LeBron ha aconseguit 38.890 punts en fase regular.La seva mare i els seus fills, emocionats, l'acompanyaven també des de les graderies. És una xifra que seguirà creixent, perquè LeBron no té cap intenció d'aturar la seva llegenda.han homenatjat al Rei.El passat febrer de 2022 ja va enregistrar una altra fita mai vista: ser el màxim anotador de tota la història de l'NBA sumant la fase regular i la fase de Playoffs., ja que ningú, a la seva edat, havia jugat a aquest nivell ni amb aquesta energia. Mai ningú a la història havia anotat tantes cistelles només en els partits de lliga.va acabar el partit (amb derrota davant els Oklahoma City Thunder) amb 38 punts, deixant-se la pell en anotació per aconseguir el rècord davant la seva afició. Tots els equips de l'NBA, desenes de jugadors, estrelles llegendàries i celebritats de tot el planeta han celebrat el record de LeBron.No es trencava aquesta marca des de 1984, quanva superar(també jugador dels Lakers) com a màxim anotador històric de l'NBA. Kareem va deixar el llistó molt alt:amb el segon, que era Karl Malone, qui també va jugar 19 anys en màxima competició (i ni així va superar-ho). Per això mateix, la magnitud del registre de James és encara més salvatge: amb menys temporades, menys partits i menys intents de tir és ja el màxim anotador de la història.

