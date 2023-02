Sánchez protegeix la policia després del nou cas d'infiltració en moviments socials a Barcelona

El PP s'ofereix per la llei del "només sí és sí"

El cas delen moviments socials a Barcelona, destapat la setmana passada per La Directa , ha aterrat aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estatqui ha preguntat al president del govern espanyol,, per aquesta qüestió. Sánchez, però, ha evitat qualsevol resposta concreta, i s'ha limitat a defensar la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i a ressaltar la necessitat de reformar l'anomenada llei mordassa. L'agent incrustat en el moviment independentista d'esquerres es feia dir, amb els cognoms gairebé idèntics als d'un altre policia infiltrat en moviments independentistes catalans i destapat el juny passat pel mateix mitjà de comunicació. L'home, d'inicials reals D.H.P., va ingressar a l'acadèmia de policia d'Àvila el setembre del 2017 i es va convertir en funcionari policial el juny del 2019. Després de la pandèmia va aterrar a Catalunya."Quins delinqüents van investigar? Cap dels espais investigats s'ha tancat. Ningú que tingués relació amb l'infiltrat ha estat empresonat. Si no hi ha cap delinqüent perseguit, per què l'han premiat en una ambaixada amb cinc denúncies per agressió sexual ? On és el seu límit moral i ètic? Un consell: si continuen així, ve la ultradreta. I un altre consell: infiltrin gent al PP, a la Zarzuela o a la", ha remarcat Rufián. El juny del 2022, La Directa ja va destapar que un altre policia nacional havia estat infiltrat en els últims dos anys en moviments socials i de l'esquerra independentista, com e(SEPC), el Casal Popular Lina Òdena i Resistim al Gòtic. L'agent va obtenir una identitat falsa, la de Marc Hernàndez Pon, a finals del 2019, i el juny del 2020 va començar a participar en protestes dels col·lectius, dels quals va formar part fins el maig de l'any passat."Van aprovar una llei per protegir les dones i ja sónels beneficiats per la reforma", ha assenyalat Cuca Gamarra, portaveu parlamentària del PP, en relació als condemnats que han vist rebaixada la pena imposada per delictes d'agressió sexual. La portaveu dels conservadors, que troba "esperpèntic" com està actuant la Moncloa, n'ha fet responsable Sánchez. "Tinc per costum donar la cara quan encertem i quan no encertem", ha assenyalat el president del govern espanyol en la primera rèplica, durant la qual ha definit l'executiu com a "feminista" i ha enumerat les mesures adoptades també en relació a la inflació. "Vostès llancen la pedra i amaguen la mà. Van a manifestacions amb la ultradreta i després no són capaços de donar la cara", ha reflexionat el líder del PSOE. Gamarra, en la resposta, li ha demanat que "abandoni el triomfalisme", especialment a l'hora de d'afrontar el context econòmic.Els espanyols, segons ella, viuen "cada dia pitjor" mentre el govern espanyol "es descompon". "Vostè ha defensat la llei del només sí és sí, però ara ha donat la instrucció a la ministra de Justícia [Pilar Llop] perquè ataqui el ministeri d'Igualtat. La prioritat és protegir-se a vostè mateix, per continuar al govern. Vostè presideix el govern mésde la història de la democràcia. Demani disculpes i. La seva supèrbia li impedeix ser feminista de debò", ha remarcat la portaveu parlamentària dels conservadors. "Ara diuen que són feministes: retirin el recurs de la llei de l'avortament i trenquin amb la ultradreta", ha assenyalat Sánchez, que ha posat de manifest que el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, es va reunir amb Ramón Tamames, que podria ser candidat en la moció de censura que impulsa Vox i que encara no té data. Té nul·les possibilitats de prosperar.Després de Gamarra, ha estat el torn de, cap de files de la ultradreta, que ha aprofitat l'assassinat d'un mossèn a Algesires per part d'un integrista islàmic per demanar mà dura contra la immigració irregular. "Vostès eren responsables de protegir-nos d'aquest terrorisme, i són culpables de desprotegir-nos. El mossèn continuaria viu si haguessin complert amb la seva obligació d'expulsar qui el va assassinar. Eren responsables de protegir les dones i porten la meitat de delinqüents sexuals a Espanya. Els deixen anar amb lleisinacceptables. Són culpables", ha remarcat el líder de Vox. Sánchez li ha respost que és incongruent triar Tamames, excomunista, per la moció de censura de la ultradreta. Després de l'intercanvi hi ha hagut una forta remor entre diputats entre queixes de

