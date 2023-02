Arriba conduint a l'examen per treure's el carnet i l'enxampa la Guàrdia Civil

Aconseguir elés una d'aquelles fites que es marquen a la línia de la vida. És, per a molts, una de les portes cap a l'adultesa o, com a mínim, un pas cap a la independència personal. Alguns, però, no poden combatre les ganes d'obtenir-lo i agafen el cotxe abans d'hora. És el cas d'un home de, protagonista d'una escena, com a mínim, curiosa.L'home es va presentar l'1 de febrer a l'examen de conduir al volant d'un vehicle. La imprudència podria haver quedat en una anècdota, però va tenir la mala sort de topar-se amb una patrulla de la, que feia una inspecció a les instal·lacions de laElsde la Guàrdia Civil va identificar l'home i li va imputar unper conduir sense carnet. Ara, els fets s'han posat en coneixement del jutjat de guàrdia de la ciutat, que determinarà la culpabilitat de l'home.

