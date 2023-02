Mor atacada per un tauró una jove de 16 anys premiada per idear un pla de seguretat pels banyistes

, una jove australiana de 16 anys va morir dissabte després de patir un atac d'un tauró mentre nadava amb dofins al, a la costa oest d', segons han informat les autoritats de la zona. La noia, que havia estat premiada per idear un pla de seguretat pels banyistes, és la, des de 1923.El responsable regional de Pesca,, ha afirmat que el més probable és que l'atac fos comès per un, que habita en aigües dolces i salades. Si bé, la investigació continua oberta. La policia ha reobert aquest dimarts la zona fluvial després del tràgic incident.La localitat de, als afores de, ha quedat consternada per la notícia i les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol. "La Stella, com indica el seu nom, era una estrella.. La Stella va il·luminar aules i persones amb somriures", ha compartit el director de l', on estudiava la víctima.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor