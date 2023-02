La neu es replega al nord-est



Més vent i més mala maror

L'endemà de la gran nevada a Catalunya, especialment al nord-est,. Cal evitar, però, qualsevol mena de relaxació, ja que elmanté activats els avisos per neu, vent, acumulació de pluja i l'estat de la mar. Tanmateix, les temperatures continuaran caient.Aquest dimarts ha nevat arreu del territori, però ho ha fet especialment al quadrant nord-est. Aquest dimecres, la neu es replegarà precisament a aquestes comarques i abandonarà les altres zones. Durant el matí, nevarà amb intensitat al, lai el. A partir del mig dia, s'estendrà a tot el Pirineu i Prepirineu, tot i que amb una menor intensitat.On no nevi, no es pot abaixar la guàrdia. Eli elmentindran el seu setge a tot el litoral, com també ho farà la mala maror. Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes, especialment a molts punts de l'interior.

