Joana Sanz nega el divorci amb Dani Alves: «No el deixaré sol»

. Dani Alves va aprofitar per explicar a la seva dona què va passar la nit de la presumpta agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. La model va aprofitar per desmentir la notícia de voler divorciar-se del futbolista , tal com havia difós El programa de Ana Rosa., va assegurar., de 29 anys,. La concentració de periodistes van preguntar per l'estat d'ànim de l'exjugador del Barça i ella va respondre "Vostès què creuen?".Dani Alves ha estat rebutjat pel seu exequip, el Pumas de Mèxic , i patrocinadors. Des del seu ingrés a presó, el 20 de gener, per la denúncia per l'agressió sexual a la discoteca SuttonLa model ha eliminat les fotos amb la seva parella al seu Instagram, tot i que la relació es manté segons les seves darreres declaracions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor