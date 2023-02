El Suprem obliga a incloure els espectacles taurins al bo cultural jove

Es dirigeix als joves, permet preservar la cultura

Elha anul·lat l'exclusió dels espectacles taurins de l'àmbit d'aplicació delaprovat pel govern espanyol, que consisteix en 400 euros anuals per als joves majors de 18 anys. La Sala Contenciosa Administrativa ha acceptat el recurs interposat per lacontra el reial decret pel qual s'estableixen les normes reguladores de l'esmentat bo i anul·la l'expressió "i taurins" de l'article 8.2.Aquest precepteels espectacles taurins ni els esportius, com tampoc l'adquisició de productes de papereria, llibres de text curriculars, equips, programari, maquinària i consumibles d'informàtica i electrònica, material artístic, instruments musicals, moda i gastronomia.El Suprem explica que, ja que ha estat el mateix legislador qui ho ha fet en regular la tauromàquia com a patrimoni cultural. A això, afegeix que eltambé ha deixat clara la naturalesa cultural dels espectacles taurins.Amb tot, l'alt tribunal entén que. "No ens semblen vàlides", exposa el TS. La sentència, ponència del magistrat, creu que aquestes explicacions genèriques són "" quan hi ha disposicions legals específiques que imposen als poders públics l'obligació d'actuar a favor de la tauromàquia.

A més, el Suprem emfatitza que "no hi ha identitat o connexió" entre els espectacles taurins i les altres activitats que han quedat fora de l'ajuda de 400 euros "que permeti deduir la raó de l'exclusió". Adverteix també que es pot considerar qualificada perquè es dirigeix ​​a una nova generació, o sigui, mira al futur representat pels joves. Aquest és un punt fonamental de la conservació i promoció del patrimoni cultural.



