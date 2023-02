Mor un motorista després de patir un accident amb un cotxe de la Guàrdia Urbana

Uni pare de família va morir el 30 de gener a l', quatre dies després de patir un accident amb un cotxe de paisà de la. L'escenari del sinistre va ser laen el pas pel carrer Verdi, a Gràcia, la matinada del 26 de gener, segons han informat diversos mitjans. La família ha iniciat ara una campanya per trobar testimonis i acusa el cos policial d'La víctima tornava cap a casa amb el seuen sortir de la feina quan va impactar amb el vehicle de policia sense logotip per causes que es desconeixen. L'home va quedar greument ferit i va ser traslladat d'urgència a l'Hospital de Sant Pau. Quatre dies més tard, però, no va poder superar les múltiples lesions al, a lesals, i a laLa Guàrdia Urbana assegura que "" i que "" per l'hora quan es van produir els fets. Si bé, la filla ha iniciat una crida a les xarxes socials per intentar localitzar testimonis per la seva banda, ja que la família considera que la policia local està ocultant informació. La família denuncia que tampoc ha pogut tenir accés a l'agent que conduïa el vehicle.

