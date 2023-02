Escac a Laura Borràs: guia del judici pels contractes a les Lletres Catalanes

Arriba un moment decisiu.



Necessito fer una pausa en la meva vida pública, dedicada als altres, i centrar-me en el que és primordial, que és defensar la meva innocència i tenir cura dels meus i que els meus puguin tenir cura de mi.



Obro parèntesi… pic.twitter.com/WBuWeEnoCZ — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) February 9, 2023

1) Fraccionaments i pressupostos "comparsa"

2) Maniobres per incriminar Borràs

3) Primera sessió: vulneracions de drets

4) Tombar els correus electrònics

5) Acusacions de "lawfare"

6) És una investigació prospectiva?

7) No tothom compra l'argument de la persecució

La carrera política dees troba contra les cordes. La presidenta des'enfronta a partir d'aquest divendres a un judici pel(ILC) quan n'era la directora, abans de fer el salt a la primera línia política de la mà de. És quan entra al Parlament, el gener de 2018, que deixa la direcció de les Lletres Catalanes, que ocupava des de 2013. En aquests cinc anys de Borràs al capdavant de l'organisme, segons l'acusació de la, es cometen una sèrie d'irregularitats que ara arriben a judici al(TSJC) després d'una llarga investigació.La causa de presumpta corrupció ha posat en escac Borràs, una de les dirigents amb més ascendència dins del moviment independentista, que a l'estiu ja va ser suspesa com a presidenta del Parlament. S'enfronta a una pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació, i a una multa de 144.000 euros. El judici comença aquest divendres, amb les qüestions prèvies, i no continuarà fins a la setmana del 20 de febrer, amb les declaracions dels acusats i dels testimonis. Borràs s'asseurà al banc dels acusats amb l'informàtic, beneficiari dels contractes investigats, i l'empresari, part també de la suposada trama delictiva.A poques hores de la vista oral, Borràs ha anunciat a través de Twitter que necessita fer "". La presidenta de Junts ha dit en aquestes properes setmanes s'ha centrar en defensar la seva innocència i tenir cura dels seus. "Aquest judici sempre ha tingut un objectiu molt clar", ha afirmat. Aquest "parèntesi" es mantindrà mentre duri la vista oral, que s'allargàra fins a l'1 de març.A continuació, cinc punts per entendre el judici a la presidenta de Junts.Les fiscalssostenen que Laura Borràs i Isaías Herrero van actuar de manera acordada per fraccionar indegudament en diversos contractes menors l'elaboració d'una pàgina web per agrupar en un mateix espai totes les activitats que duu a terme la Institució de les Lletres Catalanes. Segons l'escrit d'acusació, Borràs va adjudicar de manera directa o indirecta -a través de tercers- aquests contractes menors a Herrero, cosa que vulnerava el principi de transparència i concurrència pública i la normativa en matèria de contractació administrativa. L'import que es va adjudicar a Herrero puja fins als, IVA inclòs.La Fiscalia també detalla que Borràs, Herrero i Pujol van acordar elaborarper simular que l'adjudicació es feia a la millor opció, tot i que en realitat això servia per encobrir que qui rebia el contracte era en tots els casos Herrero. El paper de Pujol va ser elaborar pressupostos al seu nom com a treballador o com a responsable d'una empresa, seguint les indicacions d'Herrero. El ministeri fiscal identifica, dels quals sis s'adjudiquen directament a Herrero i la resta acaben beneficiant l'acusat a través d'altres empreses vinculades. L'informàtic ja va ser condemnat fa temps per un cas de narcotràfic i falsificació de moneda, però aquella pena va quedar suspesa. Serà determinant en aquesta primera jornada de judici el probable pacte entre Isaías Herrero i la Fiscalia per incriminar Laura Borràs. L'informàtic -beneficiari dels contractes investigats i que ja va pactar amb el ministeri fiscal en una causa anterior en què va ser condemnat per narcotràfic- fa setmanes que explora un acord amb les dues fiscals del cas per eludir la presó a canvi d'una confessió. Ell s'enfronta a la mateixa pena de presó i inhabilitació que la presidenta de Junts i a una multa de 72.000 euros i, si confessa, la Fiscalia es compromet a rebaixar la petició de pena. A canvi, també, les dues fiscals aconseguirien acorralar una mica més la presidenta de Junts.No seria el primer pacte que hi ha en aquest procediment. Durant la instrucció, un treballador de la ILC, Roger E. P., que va estar investigat en la causa, va explicar que Borràs s'havia interessat pel cas i que li havia demanat que l'informés si els Mossos preguntaven pels contractes en qüestió. Aleshores, Borràs ja no era directora de la ILC, perquè ja havia fet el salt a la política, però segons el treballador encara li deia a qui fer les adjudicacions. Quan era consellera de Cultura, encara va enviar missatges de veu a l'administratiu preguntant com estava la tramitació d'alguna factura pendent a Herrero. Finalment, la causa contraha quedat arxivada.La sessió d'aquest divendres se centrarà en les qüestions prèvies i, pel que fa a Borràs, estarà pilotada per l'advocada. La defensa denunciarà lesque, diuen els advocats de la presidenta de Junts, hi ha hagut durant tot el procediment. El més que probable pacte d'Herrero amb la Fiscalia ha obligat a adaptar la defensa de Borràs, perquè de facto, al judici, s'enfrontarà almenys a dues acusacions, i no pas a una. Els advocats eviten detallar com enfocaran l', però asseguren que hi haurà "sorpreses", que es poden començar a veure aquest divendres però que sobretot es veuran a partir del dia 20, quan comença "realment" el judici. Aquell dia hi ha previstes les declaracions dels acusats, però podrien fer-ho al final de la vista oral.Poques hores abans del judici, la defensa de Borràs ha fet undels altres acusats. Herrero i Pujol, que fins ara eren "coacusats", s'han transformat en "coacusadors", diuen els advocats de la dirigent independentista. Per això, demanen al tribunal que, per preservar "mínimament" el dret de defensa, puguin intervenir sempre últim lloc, perquè, a la pràctica, després de l'acord, Borràs passa a ser l'única acusada. En l'escrit, de dues pàgines i presentat aquest mateix dijous, la defensa diu que ha de poder parlar en l'últim torn per defensar Borràs d'unes acusacions que "evidentment seran compensades, bonificades o pagades".En la causa són clau els correus electrònics entre Laura Borràs i Isaías Herrero. En aquests documents que consten a la causa i que es remunten a 2013 s'explica el fraccionament i Borràs detalla a Herrero que haurà de presentar diversos pressupostos per donar una aparença de legalitat a les adjudicacions. La dirigent independentista va dir fa temps que els correus que consten a la causai que ella és víctima d'una investigació "prospectiva i il·legal". Precisament per la importància d'aquests documents, que incriminen la presidenta de Junts en les irregularitats, l'advocat Gonzalo Boye intentarà impugnar-los perquè no puguin servir com a prova al judici.La defensa ha aportat un informe pericial per acreditar que els correus es van obtenir de manera irregular i no es va respectar la cadena de custòdia. L'autor d'aquesta pericial, que s'exhibirà al judici, és Emilio Hellín, que actualment es fa dir Luis Enrique. És exmembre de Fuerza Nueva i va ser condemnat a 43 anys de presó per la tortura i l'assassinat a trets d'una estudiant de 19 anys,, militant del Partit Socialista dels Treballadors. La defensa de Borràs ressalta la competència tècnica del pèrit i la importància de l'informe aportat al jutjat. Si el tribunal accepta que els correus van ser interceptats pels Mossos de manera irregular, seria una victòria per a Borràs. Laura Borràs i el seu entorn han intentat construir un relat de persecució política al voltant del seu procediment judicial. La presidenta de Junts insisteix que és víctima de lawfare i que la causa pels contractes, que van començar a investigar els Mossos arran d'una causa per tràfic de drogues que afectava Isaías Herrero, no és més que una nova mostra de la repressió de l'Estat contra l'independentisme. Borràs també sosté que la causa ha agafat envergadura pel fet que ella és una dirigent important del moviment independentista i que els delictes pels quals se la va processar -inclòs el de malversació- anaven encaminats a tancar la seva imatge de la sospita de corrupció.Al final, els delictes a què s'enfronta són dos, prevaricació i falsedat documental, però les penes són elevades: 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació, amenaça severa que s'emmarcaria, també, en aquest lawfare, i que si no hi ha absolució deixaran pràcticament sentenciada la seva carrera política. Un altre element que utilitza Borràs per argumentar que no tindrà un judici just és fet que el tribunal que la jutjarà està presidit per Jesús María Barrientos, president del TSJC. La presidenta de Junts sosté que Barrientos no és imparcial per jutjar independentistes -de fet, ha estat apartat de causes relacionades amb el procés-, però el tribunal ha rebutjat les recusacions presentades per la defensa.Un altre dels arguments de Borràs per desacreditar la causa és que es tracta d'una investigació prospectiva, que els Mossos la van investigar per ser qui és, no pas perquè tinguessin indicis de delicte, cosa que vulnera drets fonamentals. L'acusació ho nega. Què va passar? Va ser la policia catalana qui va començar la investigació, però la jutgessa la va apartar arran de filtracions - Borràs va dir que Miquel Buch, aleshores conseller d'Interior, li havia garantit que no l'estaven investigant - i va passar el cas a la Guàrdia Civil. La causa contra Borràs neix d'una investigació dels Mossos, ordenada per un jutjat de Manresa, a Isaías Herrero per un cas de tràfic de drogues i falsificació de moneda.Va ser a partir de la intervenció de converses d'Herrero que van veure que l'home parlava dels "trapis" que feia amb Laura Borràs per facturar les feines que feia a la Institució de les Lletres Catalanes. Segons va relatar El Periódico l'estiu de l'any passat, els investigadors van informar el jutjat, que va quedar-se la causa d'Herrero i va traslladar aquesta segona causa a Barcelona, per continuar investigant. Se la queda eli els Mossos continuen gratant. Troben els correus d'Herrero que, en conversa amb Borràs, assenyalen el fraccionament. Abans de concretar res sobre la dirigent independentista i de començar-la a investigar formalment, el cas va passar a la Guàrdia Civil.L'entorn de la líder de Junts ha convocat unaa les portes del Palau de Justícia, a l'Arc de Triomf, i els seus seguidors més entregats han escalfat la prèvia amb campanyes a les xarxes social. El cas Borràs ha evidenciat de nou la distància entre els principals actors de l'independentisme: davant del TSJC hi haurà una àmplia representació de Junts - sense Xavier Trias - i presència de l', però no hi serà ni el, ni, ni la, ni, ni l'. Mentre Borràs sosté que la causa és una "", la resta de l'independentisme ho desvincula del procés i insisteix que es tracta d'una presumptaadministrativa.

