​Això no és una rotonda holandesa: polèmica per una «senyalització» per a bicis a Olot

L'actuació a la rotonda de la Rodona

Els ciclistes no ho veu clar

Un ciclista passant per la polèmica rotonda d'Olot. Foto: Martí Albesa

En els anys vinents és probable que proliferin les, uns giratoris on es protegeix i prioritzat vianants i ciclistes, sense perdre la fluïdesa dels vehicles de motor. Amb diverses solucions n'hi ha a Vilanova i Terrassa, però no pas a. Una actuació a la Rodona de la capital de laha generat polèmica i comentaris per a tots els gustos . No és ni una rotonda holandesa ni, segons l'Ajuntament,: és només una “senyalització”.L'actuació s'ha realitzat a la rotonda de la. Una cruïlla de camins on conflueixen l'avinguda Sant Jordi, la de Girona i la carretera de les Tries. En aquest punt, proper a l'entrada nord-est de la ciutat, hi ha l'inici del nou carril bici de les Tries que enllaça amb la futura via pintada que hi haurà a l'avinguda Girona.L'Ajuntament d'Olot ha optat perque recorre tota la rodona. Té el símbol de la bicicleta, línies discontínues i punts de connexió amb la resta de bicis. Tot i tenir un aspecte de carril bici, l'Ajuntament nega que ho sigui. Assegura quei que ni els ciclistes tenen perquè passar-hi ni els cotxes la prohibició de no trepitjar-ho.“És una senyalització en pintura horitzontal que té com a objectiu visualitzar el pas de bicicletes i el que recomana és que les bicicletes passin per dins la rotonda com un cotxe més compartint l'espai amb els vehicles de motor”, aclareix, regidor de Mobilitat, després de lesi lagenerada.La senyalització genera molts dubtes sobre el seu funcionament, tant per als ciclistes com per als conductors de vehicles a motor. A més, ja hi ha qui ha alertat de la perillositat per als més febles.“S'ha optat per una solució que. Com a usuari no ho veig gaire bé. Això no resol el problema que hi havia fins ara de seguretat. Tampoc n'estan contents els conductors de cotxes que s'han trobat una pintada al mig de la rodona", assegura, veí d'Olot que utilitza diàriament la bicicleta i que va participar activament en l'elaboració del pla d'impuls a la bicicleta“Els conductors de vehicles estan molt poc acostumats a aquesta senyalització i no sé si el millor lloc per començar a fer això era a la Rodona, on hi ha molt trànsit de vehicles”, afegeix aquest ciclista en declaracions a. Recorda que a l'Olot Pedala es proposaven altres solucions per a la confluència entre els carrils bici i les rotondes, però també admet que a la Rodona hi ha poc espai.Segons l'Ajuntament, l'opció adoptada era la, precisament, perquè la rotonda de la Rodona ésper fer-hi altres actuacions com un. El consistori ha optat per aquesta solució amb l'objectiu de senyalitzar que a l'espai hi conviuen bicicletes i cotxes. Els ciclistes no han de trepitjar obligatòriament el carril i els vehicles sí que ho poden fer. D'aquesta manera, segons l'Ajuntament, l'ús de la rotonda per part d'uns i altres continuarà sent el mateix, però amb més senyalització per als conductors.

