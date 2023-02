João Mendes, fill de Ronaldinho, nou fitxatge del Barça

després de superar les proves. El jove jugador de 17 anys signarà el contracte. Segons ha revelat Ronaldinho a RAC1, João Mendes es desvincula del Cruzeiro per jugar a Can Barça i obligarà la llegenda blaugrana a passar més temps a la ciutat comtal.João Mendes és un perfil de jugador diferent del seu pare. La seva posició predilecta és la dei la seva cama dominant és l'. A més, és una mica més baix que el seu pare, mesura 178 centímetres. Aviat complirà els 18 anys, ja que el seu aniversari és el 22 de febrer.ha afavorit el fitxatge del. Tot i dependre de la decisió dels tècnics, el jugador ha fet mèrits a la Ciutat Esportiva per incorporar-se a l'equip. El seu representant i tiet,, està a Barcelona per agilitzar el procés.

