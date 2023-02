On continuarà sent obligatòria la mascareta?

On serà obligatòria la mascareta?

Quan i on es recomana l'ús de mascareta?

Des d'aquest dimecres, s'ha acabat dur mascareta al transport públic . També a les òptiques, centres auditius i ortopèdies. Així ho indica el, després que el consell de ministres hagi aprovat aquest dimarts la retirada d'aquesta protecció de manera obligatòria en els espais esmentats. Un pas més cap a la, han valorat la ministra portaveu del govern espanyol,, i la ministra de Sanitat,. Si bé, els vestigis de laencara seran vigents en alguns recintes concrets.Unregula els centres i serveis sanitaris i n'enumera fins a un centenar. S'inclouen en aquesta llista des defins a, passant per clíniques de tota mena, com al, centres de, consultes dei centres de. En el cas dels pacients, podran retirar-se la mascareta quan estiguin a les habitacions.A banda, també caldrà posar-se la mascareta per entrar a lesi a la resta de centres sanitaris on es proporcionin medicaments. De la mateixa manera, l'obligatorietat continuarà vigent a lesi la resta de centres sociosanitaris, inclosos els treballadors sempre que estiguin en contacte amb els usuaris i visitants. Els residents en queden alliberats.L'adeu de les mascaretes també inclou els avions, tot i que. Això significa que es compleix amb les reiterades exigències del sector, que demanava equiparar-se als veïns europeus. Si bé, hi ha altres països queen els vols amb origen i destinació al seu territori. Són:La ministra Darias ha explicat també que la nova normativa incorpora recomanacions bàsiques ja conegudes per la població, basades en la ponència d'alertes del. La recomanació més bàsica és l'ús de mascareta si s'està passant per un procés infecciós respiratori.Pel que fa a la, es recomana portar mascareta als individus vulnerables en qualsevol situació en què es mantingui un contacte perllongat amb altres persones a una distància inferior al metre i mig. També pels professors amb factors de vulnerabilitat. En la resta d'àmbits laborals, l'entorn familiar, reunions d'amics i celebracions privades, quan un integrant presenti una infecció respiratòria.

