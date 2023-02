Un jutjat deha condemnat a nou mesos de presó l'del raper, per haver apunyalat una dona amb qui va enxampar-lo al llit. Ho ha avançat El País i ho ha pogut confirmar l'ACN a través de la sentència a la qual ha tingut accés. Els fets van tenir lloc el 27 de juny del 2021 a casa del cantant, a la plaça d'de l'L'agressora va arribar a casa a dos quarts de vuit del matí després d'una nit dei els va trobar dormint plegats. Llavors va agafar unde la cuina i va atacar la dona, que va rebre fins a cinc ganivetades. La sentència la considera culpable d'un delicte de lesions agreujades per ús d'un instrument perillós, però admet com a atenuant que va patir untransitori.De la sentència també se'n desprèn que després d'atacar lai veure-la malferida, l'agressora va intentar-hi posar remei "col·locant unes tovalloles" sobre les ferides, intentant "contenir l'" i trucant una. A més, indica que durant el judici va afirmar que se'n penedia i remarca que ja ha abonat diverses sumes de diners per indemnitzar la noia. Així mateix, recull les declaracions contradictòries de la condemnada, la víctima i l'agressor. En aquest sentit, el text apunta que la dona va reconèixer l'autoria dels fets i va explicar que vivia amb el raper, i per això tenia claus del pis.Alhora assenyala que l'agressora va relatar que no sabia que Morad mantenia unaparal·lela amb una altra noia i que quan va arribar a casa venia d'haver sortit de festa amb les seves amigues, haver beguti consumit. Així, la jutgessa considera que tot plegat hauria contribuït que la dona patís un trastorn mental transitori. A més, la sentència també revela que la condemnada va manifestar que patia un trastorn d’que va fer que anés al metge perquè va perdre molt de pes i pèl poc temps.Per la seva banda, el raper va declarar que l'acusada era en aquell moment la seva parella però va afirmar que també mantenia una relació sentimental amb la víctima. Morad també va explicar que quan es vaels fets ja havien ocorregut i no va haver de separar les dues dones. La víctima, en canvi, va detallar que va ser ell qui va treure el ganivet de lesde l'agressora i va evitar que la seguís atacant.Latambé inclou unaper l'agressora que estableix que durant quatre anys ha de mantenir-se a 1.000 metres de la víctima, el seu domicili o lloc de treball. A banda, determina unade 5.400 euros per lesions físiques i de 2.500 per psicològiques, més els interessos legals corresponents.

