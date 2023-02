La Moncloa defensa la reforma de la llei del «només sí és sí» per atenuar l'«alarma social»

Pilar Llop, Ministra de Justicia (PSOE), en la SER diciendo que la víctima tiene muy fácil probar que hubo violencia, "con una herida ya se puede probar", y que el consentimiento es secundario.



Es decir, confirmando que su propuesta vuelve al código penal de la "manada". pic.twitter.com/YUCOhejE7E — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 7, 2023

#EnDirecto | Isabel Rodríguez insiste ante las críticas de Podemos: "No se toca el consentimiento, no se presume, ha de ser expreso y sigue estando en el centro de la ley. Solo sí es sí. Es una buena ley pero había un problema y necesita una solución" pic.twitter.com/YOPXtYqufK — Europa Press (@europapress) February 7, 2023

Determinació de laper reformar la llei del "només sí és sí" , encara que no hi hagi acord entre els socis que integren el govern espanyol. Després que elpresentés una proposició de llei en solitari per aplicar els canvis -un cop es va constatar que no hi havia marge per a l'acord amb-, la portaveu de l'executiu,, ha defensat la necessitat d'introduir-hi modificacions per l'"" que ha generat la rebaixa de condemnes a agressors sexuals. Rodríguez ha raonat la necessitat d'elevar penes i ha argumentat que això no lesionar el, pedra angular de la llei.Davant la crisi motivada al govern espanyol pel desacord evidenciat entre el PSOE i, la ministra portaveu ha expressat que "", en relació al canvi de penes i la introducció dels conceptes de violència i intimidació. "El més important en aquest moment no són les", ha apuntat Rodríguez sobre les declaracions dels darrers dies. "El més important és defensar la llei, és una llei bona, pionera i icònica, però és una llei que ha propiciat efectes que no desitjàvem quan la vam impulsar", ha reblat. La Moncloa ha recalcat que, un cop constatat el "", el govern espanyol té el deure d'oferir una "".Rodríguez, que en tot moment ha insistit que no es tocarà res sobre el consentiment -el concepte que Unides Podem va situar al centre de la nova normativa i que continua defensant com a millor via per protegir les dones en el marc legal-, ha observat la necessitat d'elevar les penes als agressors sexuals per acabar amb les desenes de revisions de condemna que han estat aplicades a homes empresonats per aquest tipus de delictes. El diàleg, ara, se centrarà entre els grups parlamentaris de la coalició, que en els últimes dies han vist com l'executiu trontollava per com s'abordava la reforma de la norma. El ministeri d'Igualtat d's'ha vist qüestionat i la resposta ha estat la negativa a acceptar, almenys fins ara, els retocs plantejats pel PSOE, registrats en solitari alUnes declaracions aquest dimarts al matí de la ministra de Justícia,, han acabat d'encendre els ànims. En una entrevista a la Cadena SER, Llop ha indicat que amb una "ferida" ja es podia demostrar que existia una agressió. "La seva proposta torna al codi penal de La Manada", ha reflexionat, cap de files d'Unides Podem al Congrés. "No és confusió, és discrepància política", ha afegit, secretària d'Estat d'Igualtat, una de les veus més bel·ligerants a l'hora de defensar la llei original.El plantejament del Ministeri de Justícia implica recuperar les penes anteriors a la llei quan hi hagi agressió sexual ambcom a fórmula per evitar les rebaixes de condemna a violadors en els casos més greus. No obstant això, Patxi López, portaveu parlamentari del PSOE, va negar que el seu partit estigui negociant amb el PP per tirar-la endavant, però va afirmat que ara obriran la negociació amb la resta d'aliats de la investidura. Els socialistes la tramitaran d'urgència, per la qual cosaRodríguez, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, ha posat de manifest que el PP va votar en contra de la reforma impulsada per Unides Podem.La modificació del PSOE incrementa les penes d'agressió sexual en els-i no com a agreujants- quan hi hagi violència o intimidació. El textper a una agressió sexual "si s'hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat". L'actual redactat, en l'article 178, no menciona aquests conceptes i fixa la forquilla bàsica de totes les agressions sexuals entre un a quatre anys. Ara, els socialistes afegeixen un apartat que fixa unquan hi hagi violència o intimidació amb una forquilla d'entre un a cinc anys. D'aquesta manera, es retorna a la forquilla de l'anterior codi penal en aquesta mena de casos.

