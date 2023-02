Accident a l'AP-7: mor un camioner atropellat per un altre camió

Un camioner ha mort aquest dimarts al matí atropellat per un altre camió a l'a l'altura de(Alt Penedès), segons ha informat el. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 10.45 hores. L’accident ha estat al quilòmetre 203,5, en sentit nord.El conductor d’unal carril dret de la via i que estava fora del vehicle ha estat atropellat per un segon camió. El conductor d’aquest segon vehicle ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’. Amb aquesta ja són 15 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya.Arran de la incidència s’han activat vuit patrulles dels, cinc dotacions delsde la Generalitat i tres ambulàncies del(SEM). La via ha quedat tallada durant un quart d’hora i ara només hi ha un carril obert en sentit nord, amb cues de sis quilòmetres.

