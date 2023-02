8 pel·lícules que has de veure abans dels Goya 2023

Les pel·lícules que et recomanem veure abans dels Goya 2023

Elsreconeixeran el que ha estat un dels millors anys de la història del cinema espanyol. Desenes de pel·lícules han impulsat desenes de milers de persones a tornar a les sales de cinema per veure alguna de les històries que. Les plataformes comencen a adquirir les que han estat les millors pel·lícules del 2022, en un any impressionant pel reconeixement internacional () i molt bones xifres de taquilla.Moltes de les pel·lícules que estan nominades als Goya 2023Plus, gràcies a l'acord de la companyia amb els premis de l'Acadèmia de Cinema Espanyol. Des de fa anys, el servei de Telefónica crea un canal específic pels guardons i emet les cintes favorites per guanyar un Goya. Aquest any ho faUna setmana després dels premis, perquè així es puguin veure algunes de les guanyadores.La cerimònia, que, comptarà amb la flor i nata de la indústria cinematogràfica espanyola. Per estar preparat per gaudir, amb coneixement de causa, de tota la gala,que opten a un Goya.Una obra mestra de, coescrita amb-la seva companya professional a l'hora de realitzar guions-, que situa l'espectador a la Galícia rural en un conflicte entre veïns. El repartiment, de luxe, està nominat a tots els premis interpretatius dels Goya:(actor principal),(actriu principal),(actor de repartiment) i Marie Colomb (actriu de repartiment). Opta a 17 estatuetes en total. Aquí podeu llegir la crítica. La delícia de guanyadora de la Berlinale de 2022, mereix una visualització obligada aquest any. Èxit de taquilla a Catalunya, situa la mirada en una família de Ponent que viu els últims dies de les seves terres, els seus camps i la seva empresa per un malentès empresarial. Una forma de vida es pot evaporar enmig de tot un problema familiar, generacional i d'adaptació a les noves tecnologies, nous conreus o noves economies.Candidata als Oscars, es va quedar pel camí.dirigeix un dels títols de l'any que aborda la maternitat, en aquest cas des de la perspectiva de l'adolescència., una de les revelacions interpretatives de la temporada, interpreta a una jove de 14 anys que ingressa en un centre per a mares adolescents, sota la tutela d'una treballadora social i la seva germana (). Sensible i emocionant, explora les dificultats de totes aquestes noies, mares adolescents, a l'hora d'afrontar una nova realitat.Manuel () és un jove comptable, empresonat i pendent de judici per cometre un desfalc, s'enfronta a una possible pena d'entre 10 i 20 anys, un càstig desproporcionat per a la quantia del delicte. Aviat, amb el seu company de cel·la, Pino (), s'uneix a un grup de presos comuns que s'està organitzant per exigir una amnistia.on es van amotinar molts presos per demanar l'amnistia després de la caiguda del franquisme. Un retrat sobre les injustícies i vexacions que, fins i tot la mutació del règim, van haver de patir moltíssimes persones.s'esquinça les vestidures en aquesta història sobre una mare primerenca que veu com la maternitat li canvia radicalment la vida a nivell personal, emocional i laboral. Per intentar reconduir-ho tot marxa a casa dels seus pares i s'enfronta, una vegada més, a la seva mare, en dues històries creuades sobre maternitat.excel·leix en el paper d'àvia i mare, en un repartiment coral sota la batuta d'. Ja es pot vot veure atorna a dirigir una pel·lícula que aborda una temàtica incisiva, incòmoda, feridora, que va triomfar al Festival de Sitges . En un descens als inferns de l'ànima humana, Vermut ens situa a la vida d'un jove dissenyador gràfic de monstres i bèsties al sector dels videojocs. La seva vida sembla normal, una mica aïllada del món, de les qüestions mundanes, intentant lligar amb noies. A primera vista, sense gaires més complicacions. Les dues interpretacions són magnífiques, gràcies a les feines actorals dei la primerencava presentar a Cannes aquesta meravellosa pel·lícula, la seva òpera prima, queUna vella creença popular afirma que algunes dones estan predestinades a desaparèixer amb cada nova inundació perquè tenen "l'aigua endins". És una vella llegenda del País Valencià, que es traspassa generació a generació. Ana () viu amb la seva mare () i amb la seva àvia (Neu de Medina) en una casa on la resta del poble mira amb suspicàcia. Enmig de l'atmosfera elèctrica que precedeix la pluja, Ana coneix José () alhora que lluita per desfer els seus fantasmes., reconegut alsper aquesta pel·lícula, s'endinsa en un drama personal (i de parella) sobre dos supervivents dels atemptats de París a la sala Bataclan. Durant l'assalt terrorista, tots dos aconsegueixen, cadascun pel seu costat, entrar al camerino dels músics i refugiar-s'hi. En sortir ja no són els mateixos. I no saben si ho podran tornar a ser... Adaptació cinematogràfica basada en el llibre, desupervivent de l'atemptat terrorista.

