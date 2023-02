Espectacular incendi en un antic centre comercial de Sabadell

🔴 VÍDEO | Espectacular incendi que obliga a desallotjar el Llac Center de Sabadellhttps://t.co/pILJ4vswZ8 pic.twitter.com/ckiRLuMPs4 — NacióSabadell (@NacioSabadell) February 7, 2023

Uncrema l'emblemàtic centre comercialque estava en obres per convertir-se en una residència d'estudiants a l'. Els Bombers han rebut l'avís a les 11.36 hores d'aquest dimarts.Fins al lloc s'hi han desplaçatper sufocar les flames, que han obligat, on es feien aquests treballs de construcció. Un treballador ha estat atès per inhalació de fum i un veí per una crisi d'ansietat.

