El Govern tampoc acompanyarà Borràs al judici pels contractes de les Lletres Catalanes

Ni, ni la, ni tampoc cap representant del. El gruix de l'independentisme institucional no serà ambaquest divendres, primer dia del seu judici pels contractes fraccionats a la(ILC), que es farà al(TSJC). Sí que hi serà el nucli dur de Borràs dins de Junts i una àmplia representació del partit i dels seus seguidors més entregats, que ja s'han començat a organitzar a través de les xarxes socials per desplaçar-se fins a l'Arc de Triomf divendres al matí.La portaveu del Govern,, ha mostrat respecte a la presumpció d'innocència i ha confiat que Borràs. Sobre el cas de la presidenta suspesa del Parlament, Plaja ha evitat valorar si es tracta d'un cas de corrupció o bé és repressió contra l'independentisme. La portaveu també ha evitat respondre a les paraules de la presidenta de Junts, que ha acusat el Govern de trencar la, però ha recordat que va ser Junts qui va decidir marxar del Govern, cosa que va implicar una "remodelació necessària" de l'executiu. ERC ja va avançar dilluns que no aniria al TSJC a donar suport a Borràs, i avui ho ha fet la CUP. Els dos partits s'han mantingut en la línia que van exhibir en el moment que es va haver de decidir si se suspenia Borràs com a presidenta del Parlament, en aplicació del. Els republicans mantenen que el cas de la líder de Junts no té res a veure amb la independència ni l'1-O, sinó que és un presumpte cas de "". Els cupaires van en la mateixa línia, i avisen que "barrejar les coses i posar-ho tot al mateix sac fa un mal servei a la repressió política".Borràs no s'ha sorprès amb el posicionament de tots dos grups independentistes i insisteix que, amb la seva suspensió l'estiu passat, se li va vulnerar la seva presumpció d'innocència. La presidenta de Junts s'enfronta a una pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació per haver -presumptament- fraccionat contractes a laquan n'era la directora. Borràs sosté que és víctima d'una persecució política, argument que no compren la resta de partits independentistes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor