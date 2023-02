Una enquesta encarregada per Barcelona ets Tu, formació liderada per Daniel Vosseler i que aspira a entrar al consistori en les properes eleccions municipals, també situacom a guanyadors dels comicis del 28 de maig. Segons la projecció, elaborada per l'empresa Celeste-Tel i confegida a través de, el candidat de Junts obtendria fins a 10 regidors, mentre que els comuns i el PSC empatarien a 9 representants amb els socialistes lleugerament per davant en intenció de vot. En quarta posició quedaria ERC, amb 8 regidors, tres menys dels obtinguts fa quatre anys. L'enquesta assenyala que Vosseler entraria amba l'Ajuntament gràcies a un percentatge de vot del. Per formar part del consistori cal superar la bandera del 5% el dia de les eleccions.Una de les dades més rellevants de l'estudi és que undels enquestats aposta per un relleu a l'alcaldia. Aquest escenari de voluntat de canvi serà un dels elements més destacats de les campanyes de cara als comicis. En el cas de Barcelona ets Tu, una formació impulsada des de la societat civil -Vosseler és advocat-, una de les idees força de la campanya és que cal despolititzar l'Ajuntament i que se centri exclusivament en la gestió. A la pregunta de si els enquestats prefereixen un bon gestor que un polític, la resposta favorable a la primera opció arriba al. En l'estudi també s'hi pot llegir que els partits avantposen les sigles a les qüestions de la ciutat, segons unde les persones que van respondre.Pel que fa als problemes que té Barcelona, el primer que citen els enquestats és la-56,8%-, seguida de la-41,2%- i l'habitatge -19,3%-. Pel que fa a la preocupació que més ha crescut en els últims temps, un 34,8% respon que és la inseguretat. En una entrevista a Nació, Vosseler va indicar que, en cas de ser escollit com a alcalde, aturaria el "bonisme" a través de desplegar un

Enquesta de Barcelona ets tu by naciodigital on Scribd

