«Boom» de l'autoconsum solar a Catalunya: el 2022 es van triplicar les instal·lacions fotovoltaiques

En un any es tripliquen les instal·lacions fotovoltaiques

Un 73% de les instal·lacions són domèstiques

El 2023 continuarà el creixement

Continua el boom de l'. Si a finals d'octubre es van superar les 50.000 instal·lacions fotovoltaiques , l'any es va tancar per sobre de les. De fet, en el quart trimestre del 2022 se'n van posar en funcionament més que en tot l'any anterior.El 31 de desembre de 2021 hi havia un total 20.971 instal·lacions solars d'autoconsum. D'aquestes, quasi 13.000 s'havien connectat a la xarxa al llarg dels últims 12 mesos. Es consolidava un creixement exponencial que havia començat el 2018.Tanmateix, el passat any 2022 la situació encara va fer un salt endavant., el 65% del total que hi ha a Catalunya. Un fet que va permetre triplicar el nombre total i superar la barrera de les 60.000.Per demarcacions, a Barcelona s’hi concentren 36.814 instal·lacions, que sumen una potència de 277,77 MW; Girona compta 9.597 equips, amb una potència de 79,46 MW; Tarragona té registrats 8.580 sistemes d’autoconsum, que totalitzen 58,87 MW, i a Lleida hi ha 5.217 instal·lacions que tenen una potència conjunta de 50,49 MW. Elés la comarca amb un major nombre d’instal·lacions (8.330) i de potència instal·lada (57,94 MW).Les més de 60.000 instal·lacions suposen una potència instal·lada total de, 62% de la qual es va posar en funcionament el 2022.Segons les dades elaborades per l’ Observatori de l'Autoconsum a Catalunya , el sector domèstic és on s’acumula el major nombre d’instal·lacions: un, mentre que només un 0,4% tenen més de 100 kW de potència.Tanmateix, les instal·lacions de fins a 5 kW de potència suposen només un 33,87% de la potència instal·lada, mentre que les de més de 100 kW suposen el 19,31% del total de la potència, fet que demostra el pes de l'autoproducció entreTot apunta que el 2023de l'autoconsum solar fotovoltaic, amb projectes tan singulars com el de la catedral de Terrassa . De fet, mesures com augmentar de 500 a 2.000 metres el límit entre el punt de producció i el de consum hauria d'afavorir instal·lacions de mida mitjana, tant en zones residencials denses com en indústries i, fins i tot, en infraestructures com autovies i autopistes La Prospectiva Energètica de Catalunya per a l’any 2050 estima que l'escenari de la neutralitat de carboni requereix fins aen servei. No obstant això, l'aportació actual respecte el mix elèctric és molt petita.El darrer informe de l'Observatori de les Energies Renovables , quan a Catalunya hi havia 212 MW instal·lats, xifrava en un 0,6% lasatisfeta amb autoconsum. Una xifra que actualment podria situar-se a l'1,3%.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor