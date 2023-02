El Govern aprova el nou currículum d'educació infantil

Elha aprovat aquest dimarts el decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil. Elinclou els dos cicles d'aquesta etapa, dels 0 als 3 anys i dels 3 als 6 anys i permet alculminar la nova ordenació de totes les etapes educatives, després que l'any passat el Govern aprovés els currículums de Primària, ESO i Batxillerat. Segons ha detallat la portaveu de l'executiu,, per elaborar la norma s'ha comptat amb experts de diverses entitats pedagògiques, universitats i personal docent de l'etapa de 0 a 6 anys.El decret situa el currículum competencial en l'etapa d'infantil i. També identifica l'etapa 0-6 amb una "identitat pròpia", amb dos cicles que responen a una mateixa "intencionalitat educativa". Plaja també ha explicat que el nou currículum situa "l'infant al centre de les decisions" i el desenvolupament de les seves activitats. "L'infant és el protagonista del seu propi aprenentatge", ha afirmat la portaveu.Segons ha detallat, el currículum s'organitza en: un infant que creix amb "autonomia i confiança", que es comunica amb diferents llenguatges, que descobreix l'entorn amb curiositat i que forma part de "la diversitat que l’envolta". Aquests eixos interrelacionen cada competència amb els seus criteris d’avaluació i els seus sabers corresponents, per facilitar als equips educatius la concreció i planificació pedagògica del dia a dia.La nova normativa, ha dit Plaja, també prioritza el benestar i el gaudi, i promou situacions d’aprenentatge "amb sentit, funcionals, significatives i contextualitzades", des del respecte als diferents ritmes i a la sensibilitat de l’etapa. Aquestes situacions busquen implicar els infants en diferents experiències de la vida diària, de forma que posin en joc les seves capacitats aplicant allò que van aprenent. El decret també recull l’acompanyament de les famílies, i facilita que puguin formar part de la vida de l’escola per convertir-la en un espai d’educació comunitària.

