Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san - NETFLIX (1 de febrer)

Clash of Futures - FILMIN (3 de febrer)

Doctor en Alaska - FILMIN (7 de febrer)

Tell Me Everything - HBO MAX (9 de febrer)

The Curse - FILMIN (14 de febrer)

Todas las veces que nos enamoramos - NETFLIX (14 de febrer)

La chica invisible - DISNEY (15 de febrer)

Hello Tomorrow! - APPLE TV+ (17 de febrer)

Stonehouse - FILMIN (21 de febrer)

Fleishman Is in Trouble - DISNEY+ (22 de febrer)

Altres notícies que et poden interessar:

El febrer és un dels mesos més complicats per als que no tenen parelles,i les televisions bombardejaran tothom amb contingut romàntic. Per intentar escapar de tota aquesta pompa, us recomanem tot un seguit d'estrenes de sèries per a les pròximes setmanes que us poden ajudar a passar el tràngol.Netflix presenta la nova sèrie creada per, l'únic dels grans plats forts romàntics del mes. A part,amb noves produccions i el fet de recuperar Doctor en Alaska, una de les produccions més estimades de la dècada dels anys 90.Encara que sembli mentida, queden històries per explicar al voltant de la figura del Detectiu Conan, un dels personatges d'anime japonès més famosos de tots els temps. Molt estimat a Catalunya, aterra a Netflix a través d'un spin-off estrambòtic: amb les aventures de la silueta negra, aquella que representa el criminal desconegut que serà descobert al llarg dels episodis del Conan. La premissa és, si més no, curiosa.Una gran coproducció europea ambientada als anys 20 i 30 al continent, on es creuen grans protagonistes de períodes històrics transcendentals. A través dels diaris personals, cartes i memòries de 13 personatges diferents, l'espectador explorarà uns anys completament convulsos que van canviar el món per sempre: entre els protagonistes hi ha el comunista Hans Beimler, l'estrella del cinema mut Pola Negri, el posterior comandant d'Auschwitz Rudolf Höß, i l'anarquista francesa May Picqueray.Notícia d'impacte a la plataforma estrella del nostre país. Filmin recupera una de les sèries més mítiques de la dècada dels anys 90. Acabat de llicenciar, ens trobem amb el doctor(Rob Morrow), un jove jueu de Nova York que és destinat a un petit i remot poble d'Alaska per exercir la seva feina. Allí, en contra de la seva voluntat, haurà de quedar-se durant els pròxims quatre anys amb la intenció de tornar el crèdit que li va concedir l'estat per cursar els estudis de medicina. Així comença una de les històries més afables de la televisió convencional.Dramàtica històrica sobre l'adolescència d'un jove britànic de 16 anys que, com molts altres de la seva generació, afronta l'exposició a l'angoixa i l'ansietat de la millor manera possible: amb el dia a dia, els seus amics, la seva xarxa de suport. Ara bé, un esdeveniment el colpejarà de manera molt dura i haurà d'intentar gestionar-ho. Und'actualitat nua i crua.Història d'humor que ja ha rebut molt bones crítiques al voltant del planeta. Ens situa al Londres de principis de la dècada del 1980, una colla de delinqüents de poca muntanya, a causa de la seva pròpia estupidesa i manca de judici, es veuen embolicats en un dels robatoris d'or més grans de la història.Aprofitant el dia de Sant Valentí, Netflix estrenarà la nova sèrie de, creador de grans produccions adolescents com, o la ja més que renovada. En aquesta nova sèrie, la història se centrarà en el Madrid de 2003, en una història d'amor entre dues persones que acaben d'aterrar a la capital espanyola i les seves vides es creuaran en moltes situacions.són els protagonistes.Un pare i una filla estan involucrats en la investigació d'una adolescent assassinada al pintoresc poble fictici de Cárdena, ambientat a Andalusia. Tots dos es veuen obligats a deixar de banda les seves diferències i sucumbir a la seva tensa relació per resoldre el cas d'assassinat que sacseja un poble suposadament pacífic, on tots els habitants són sospitosos. Zoe Stein (actriu catalana protagonista de Mantícora) encapçala el repartiment.Apple torna a apostar per una història amb un guió de premissa majúscula. En un món retrofuturista, el carismàtic home de negocis(Billy Crudup) lidera un grup de comercials que busquen canviar les vides dels seus clients venent cases en multipropietat a la Lluna. Promet fer les delícies de tots aquells que estimin la ciència-ficció barrejada amb dilemes morals i política.(conegut per), interpreta un polític britànic que fingeix la seva pròpia mort. A partir d'aquesta premissa, comença un viatge a partir d'una història basada en fets reals que bascularà entre la comèdia i el drama. La crítica americana i britànica han aplaudit de valent la nova aposta de John S. Braid.protagonitza aquesta tragicomèdia sobre la separació d'un matrimoni i com, a partir d'aquí, la seva quotidianitat es veu modificada completament. Basada en la novel·la best-seller de, qui també és guionista i directora de la sèrie, explora una divergència plausible en una relació entre un home i una dona al voltant de les restes de la seva anterior relació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor