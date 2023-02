Notícies del 6 de febrer de 2023

18:59 Juli Fernàndez evita parlar del Quart Cinturó, Hard Rock i ampliació del Prat en la seva compareixença al Parlament



El conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha evitat parlar dels tres grans acords pactats amb el PSC per als pressupostos -Quart Cinturó, ampliació del Prat i Hard Rock- durant la seva compareixença al Parlament per explicar el detall dels comptes en el seu departament. "He intentat cenyir-me a les coses que afecten les partides pressupostàries i així ho seguiré fent fins al final", ha dit després d'haver estat preguntat en reiterades ocasions per l'oposició sobre aquests aspectes.

16:22 Cinc detinguts sospitosos d'una agressió homòfoba a Sitges



Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones -dos d'ells menors- per l'agressió homòfoba, la matinada de Cap d'Any. Les víctimes sortien d'un bar musical quan van ser agredits per un grup nombrós de joves. Les autoritats no descarten més detencions.



12:24 Els comuns demanen al PSC que no doni suport a la llei de Junts contra les ocupacions: "És una Gestapo veïnal"



Els comuns volen que el PSC no doni suport a la proposició de llei de Junts contra les ocupacions il·legals d'habitatges, que es debatrà i votarà aquesta setmana al Parlament. En roda de premsa, el diputat David Cid ha advertit que és una llei "clarament inconstitucional" i que fa més difícil el dret a l'habitatge. La de Junts és una proposta per endurir els mecanismes legals contra les ocupacions, dotant d'eines ajuntaments i comunitats de veïns, i a hores d'ara ha rebut l'aval dels socialistes i també de Ciutadans. "Facilitaran els desnonaments exprés i crear una mena de Gestapo veïnal que dona potestat a les comunitats de veïns per posar en marxa un desnonament de persones vulnerables que estan de manera il·legal a un habitatge", ha afegit Cid.

11:55 Els comuns, sobre la incorporació de Rabell a la llista de Collboni: "Les eleccions aniran de si tornem al passat o construïm el futur"



El portaveu dels comuns del Parlament, David Cid, creu que el fitxatge de Lluís Rabell pel socialista Jaume Collboni demostra que les eleccions municipals al maig "aniran de si tornem al passat o construïm la Barcelona de futur". Cid ha assegurat que "només hi ha una candidatura que pot mirar al futur", i que aquesta és la de Barcelona en Comú. D'altra banda, ha dit que la incorporació de qui va ser diputat de Catalunya Sí que es Pot "no és cap sorpresa" perquè ja feia temps que estava "a l'òrbita del PSC". Rabell és activista veïnal i el 2015 va ser el cap de llista de Catalunya Sí que Es pot a les eleccions al Parlament, quan va aconseguir 11 diputats.

11:49 Serret assegura que els pressupostos donen un impuls a l'acció exterior: "Queda enrere el 155"



La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha defensat aquest dilluns dotar les delegacions del Govern a l'exterior "d'estructura i recursos" abans d'obrir-ne de noves. "No ens volem limitar a aprovar decrets", ha assegurat en una intervenció a la comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Parlament, en la qual ha remarcat que actualment hi ha creades 20 delegacions, però només 13 estan plenament operatives. En la seva intervenció, Serret ha remarcat que els comptes són "bons per al país" i permeten donar un "impuls" a l'acció exterior. "Queden enrere les retallades i el 155. Hem tornat a posar l'acció exterior a dalt de tot de les prioritats del Govern", ha remarcat, tot subratllant que l'objectiu ara és dotar el departament de "musculatura".

11:30 Terratrèmol de magnitud 2,7 a la Catalunya Nord



La Catalunya Nord ha registrat un terratrèmol de 2,7 graus amb epicentre a la zona de Vallespir, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha detectat a les 10.24 hores i pot haver estat percebut prop de la zona epicentral: Vallespir i el nord de l'Alt Empordà.

10:17 Vilagrà: "La reforma del codi penal no s’ha fet perquè el president Puigdemont pugui ser entregat a Espanya"



La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha valorat els últims acords entre el Govern i el socialisme català i espanyol, entre els quals els pressupostos de la Generalitat i la reforma del codi penal. Sobre l’entesa amb el govern estatal per la revisió del codi penal, Vilagrà ha afirmat que els canvis normatius "no s’han fet perquè el president Puigdemont pugui ser entregat a Espanya". "Això ha quedat enrere com a retòrica", ha afegit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. En relació als pressupostos, la consellera de la Presidència ha argumentat que la principal lliçó de la negociació amb el PSC ha estat “no trigar tant a arribar a acords”, per no complicar els pactes parlamentaris.