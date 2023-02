Qui acompanya Trias en la campanya per reconquerir Barcelona?

Neus Munté

Jordi Martí

Victòria Alsina

Damià Calvet

Ramon Tremosa

Joan Rodríguez

Carles Puigdemont

Artur Mas

L'ambient que es respirava a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de, on aquest dillunsva protagonitzar el primer gran acte de precampanya , tenia més a veure amb l'última etapa deque no pas amb el naixement de. Observar alguns dels presents -quadres amb experiència a la Generalitat, dirigents territorials, equip municipal, alts càrrecs del sector més pragmàtic que van deixar el Govern a contracor després de la consulta del mes d'octubre- i els gestos del públic -aplaudiments ai naturalitat en la relació amb, assegut a primera fila- donava pistes precises sobre el tipus de campanya que farà Trias per reconquerir l'Ajuntament davant d'Una de les diferències existents entre la campanya del 2015 -quan l'aleshores candidat de CiU va quedar per darrere de l'actual alcaldessa- i la d'aquest 2023 és el poc pes que té el procés català en el discurs. Fa vuit anys, just després deli camí de les plebiscitàries, tant Trias com Mas presentaven la capital catalana com una de les pedres angulars de la consecució de la independència a través de la força dels municipis. En canvi, aquest dilluns, a l'Auditori, qualsevol referència al procés -tan habitual en els discursos de Junts i dels seus principals responsables,- va brillar per la seva absència. Els dards a Colau, les referència a la inseguretat i a la "brutícia" existent a Barcelona van ser els hits del discurs de l'exalcalde, molt crític amb l'urbanisme tàctic -el va reduir a "coloraines"- i el "dogmatisme" dels comuns.Argumentari al marge, qui acompanya el candidat? Per què s'han triat perfils com Neus Munté, Jordi Martí, Victòria Alsina, Damià Calvet, Ramon Tremosa i Joan Rodríguez? Per què Artur Mas ibeneeixen el projecte, la llista i el discurs? Aquests són els protagonistes i els avaladors d'una candidatura que aspira a reconquerir Barcelona.Regidora des de les eleccions del 2019 -va ser escollida candidata del PDECat en primàries però va ser relegada per l'entrada decom a caps de cartell-, Munté va fer sense soroll el trànsit entre el partit hereu de Convergència i Junts. En els dies àlgids del procés, just abans del referèndum de l'1-O, va decidir deixar el Govern per les discrepàncies amb Puigdemont i el funcionament de l'estat major. Forma part de la Diputació de Barcelona, on Junts governa amb comoditat de la mà del PSC des de les últimes municipals.Fidel escuder de Trias en totes les etapes -el va acompanyar al Congrés dels Diputats quan l'exalcalde va ser cap de cartell l'any 2000, el de la majoria absoluta de, i era un puntal del seu equip a l'Ajuntament en el mandat 2011-2015-, Martí és el cap de campanya. S'encarregarà de definir el missatge, projectar la imatge del candidat i erigir-lo com a garant del canvi davant Colau. Provinent de Convergència, és un quadre amb llarga trajectòria i assumeix per primera vegada la direcció de l'estratègia en unes municipals a Barcelona.L'exconsellera d'Acció Exterior va ser un dels principals fitxatges de, exsecretari general de Junts, quan es va formar el Govern el maig del 2021. Sànchez, de fet, també és un dels principals avaladors de la candidatura de Trias, amb qui es va posar en contacte ja abans que Artadi deixés la política. Alsina, enquadrada en la tradició convergent -ha reivindicat Pujol- i que es va fer militant de Junts per poder influir en la consulta interna en la línia de mantenir-se al Govern , és una de les figures a l'alça de la formació dins del sector més pragmàtic.President del Port de Barcelona fins que Junts va deixar l'executiu, Calvet és un nom amb dècades de trajectòria en la tradició convergent i postconvergent, de la JNC fins a Junts, de l'equip municipal de Sant Cugat a la conselleria de Territori i Sostenibilitat. Cara visible del sector més afí a, va enfrontar-se amb Borràs en les primàries de finals del 2020, però es va veure àmpliament superat per l'ara presidenta del partit . La seva aspiració era formar part del Govern després de l'acord entre Sànchez i, però va ser descavalcat per altres perfils. Ara s'estrenarà en una llista municipal a Barcelona.Diputat alen aquesta legislatura i conseller d'Empresa en l'última etapa de l'anterior Govern, Tremosa té experiència com a eurodiputat -ho va ser fa deu anys- i com a expert en economia -és el seu camp acadèmic- i l' energia . No ha estat mai regidor, però la trucada de Trias per sumar-lo al seu equip va ser decisiva. S'estrena en una campanya municipal.El president de la federació de Barcelona de Junts, la més nombrosa quant a militants, s'ha convertit en una de lesde l'equip municipal. Formarà part de la llista en un lloc d'entrada assegurada -les enquestes projecten, com a mínim, entre 9 i 10 regidors per a Junts - i tindrà presència en campanya. És un dels membres de l'equip que coneix millor el teixit associatiu i veïnal de la ciutat gràcies a la seva trajectòria com a regidor.L'equip de campanya insisteix que existeix "sintonia total" entre Trias i l'expresident. Posen un exemple: quan Puigdemont, momentàniament, es va quedar sense poder liderar la candidatura de Junts al Parlament Europeu, l'exalcalde va ser un dels que va fer el pas per omplir la llista al costat de Gonzalo Boye i de Beatriz Talegón . Els dos dirigents han parlat sobre la candidatura, que ha rebut l'aval de Puigdemont. L'expresident ha expressat el suport explícit al projecte a través de les xarxes socials. A diferència del 2019, les municipals no coincideixen amb les europees, de manera que en campanya no tindrà tant protagonisme com fa quatre anys.L'expresident va ser un dels que més esforços va destinar, de manera discreta, a evitar la trencadissa entre Junts i el PDECat. També s'hi va implicat Trias, que fins fa tan sols uns mesos militava en les dues formacions. Mas va asseure's dilluns a primera fila i gaudeix de bona relació amb l'exalcalde, i la seva presència en campanya no és descartable. El 2019, encara inhabilitat per la consulta del 9-N, va fer costat a Forn i a Artadi en diversos mítings . Si l'acte de dilluns era part del missatge, es va traslladar de manera: no només ha tornat Trias, sinó que també ha tornat una manera de fer política -la convergent, reivindicada en privat per uns quants assistents- que Junts ha volgut mantenir resguardada des de la seva fundació. Fins ara.

