Rescaten una mare i el seu fill de sis mesos després de resistir 29 hores sota les runes d'un edifici a Turquia

Milers de morts i ferits

Els equips d'emergència turcs han aconseguit rescatar de les runesdesprés d'estarsota un edifici derruït per culpa dels terratrèmols que van sacsejar ahir Turquia i Síria. Segons informa Anatolia, l'agència estatal del país, els membres dels equips de rescat van escoltar una veu entre les runes d'un bloc de pisos del districte d'Odabasi. Allà van trobar la dona,, i el seu bebè, que protegia amb el seu cos. Després d'hores d'intensa feina per retirar les restes de l'edifici i evitar que se seguís derruint, han pogut treure'ls a tots amb vida.Han estat traslladats a un hospital proper per rebre tractament i, per ara, es desconeix l'estat de salut de tots dos.En les darreres vint-i-quatre hores, l'agència estatal turca també ha informat de diversos rescats a persones atrapades entre les runes.van ser trobades amb vida entre la runa d'un edifici unes 24 hores després del primer sisme.Unadesprés del terratrèmol, a la zona de Kahramanmaras. I un jove de 26 anys, que protegia un nen de 3, ha estat extret amb vida de les runes d'un edifici a Malatya, després d'estar vint-i-dues hores atrapats. Totes aquestes escenes es repeteixen arreu de la zona, gràcies a la feina incansable dels treballadors dels equips de rescat que lluiten a contrarellotge per rescatar supervivents i evitar els efectes de les males condicions meteorològiques que afecten la regió.i els serveis d'emergències temen que no s'aturaran en les pròximes hores.han estat víctimes de les noves sacsejades en territori de Síria, i fins a 10 províncies de Turquia han estat afectades pel terratrèmol i el moviment de la placa aràbiga. Edificis esfondrats, persones atrapades i tots els serveis d'emergències en màxima activitat per tota la zona. El moviment de les plaques tectòniques l'han notat a desenes de països, com Israel, Cisjordània o el Líban.

