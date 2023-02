VÍDEO | Els ocells ja avisaven instants abans dels tràgics terratrèmols a Turquia i Síria

Momentos antes del terremoto de Turquía, pájaros diurnos despiertos y alertas en medio de la noche. pic.twitter.com/aGH1QPWyTC — Pájaro Posmo 🇨🇱🌳🇺🇦🇵🇸 (@Piureman) February 6, 2023

han estat l'escenari aquest dilluns d'un dels pitjors desastres naturals dels darrers temps. Dos terratrèmols de han colpejat els dos països i han deixata la zona i. Són moltes les imatges de la tragèdia: edificis ensorrats, famílies devastades i la por al carrer. Si bé, hi ha un vídeo captat per unaque també està acaparant moltes mirades.Instants abans del primer sisme, unaha agafat el vol i ha començat a cantar nerviosos, un possible indicador d'un terratrèmol imminent. Elafirma que existeixen evidències que aquests animals són capaços de detectar les vibracions. Si bé, només ho poden fer amb un marge de temps reduït.No obstant això, la ciència encara té molt marge per estudiar aquesta relació ique permetin afirmar categòricament que tots els ocells disposen d'aquesta habilitat. Sigui com sigui, l'USGS recorda que els terratrèmols continuen sent els desastres naturals més difícils de preveure.

