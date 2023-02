Les 15 millors truites de patates de supermercat, segons l'OCU

La Cocina de Senén La Cocina de Aldi (sense ceba) Fuenteteja Alcampo Hacendado La Cocina de Aldi (amb ceba) Coren Chef Select (Lidl) Carrefour Palacios Palacios (ecològica) Ahuchan Eroski Naysa Bio Floristán

La dieta mediterrània és àmpliament coneguda per la seva varietat i els múltiples beneficis per a la salut. Si bé, també destaca per la qualitat dels plats més característics, amb un gran protagonisme dels productes que proporciona la terra. Per això, la truita de patates -amb ceba o sense, segons el gust de cadascú- n'és un dels màxims exponents.Per això, l'ha realitzat un estudi per determinar quines són les millors opcions pel que fa a la truita de patates de supermercat, per aquells que no disposen del temps necessari o de les ganes per cuinar-la personalment. Si bé, una truita industrial no podrà mai superar una casolana.Laresultant és la següent:

