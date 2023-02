Illa assegura que el Quart Cinturó es farà: «No tinc cap element per dubtar de la paraula d’Aragonès»

El PSC continua les celebracions després d'haver aconseguit que el Govern de Pere Aragonès hagi acceptat les seves exigències per a l'acord dels pressupostos del 2023 . Aquest mateix dilluns el primer secretari dels socialistes,, ha agraït als republicans que finalment hagin acceptat propostes com la del Quart Cinturó, una cessió que ha titllat d'exercici de. "Si tot va com hem previst, no tinc cap element per dubtar de la paraula d'Aragonès", ha destacat en un acte aen defensa de la Ronda Nord, acompanyat de representants socieconòmics i de càrrecs electes socialistes del territori.En la seva intervenció Illa ha destacat que la B-40 respon a unadel territori, una proposta que compta amb el vistiplau de les zones afectades, ha assegurat. "Les infraestructures com la Ronda Nord són clau per generari tenir recursos per protegir a la ciutadania", ha destacat el cap de l'oposició, que ha fet una ferma defensa de la generació de prosperitat. "Governar és decidir i sempre cal escoltar el territori, defensar el bé comú i no actuar amb unanimitat", ha afegit.Davant del públic, ha aprofitat per recordar que, malgrat que aquesta proposta s'inclogui al projecte de pressupostos,, i ha assenyalat que ara el què s'ha desbloquejat és fer efectiva signatura del conveni entre el govern espanyol i la Generalitat pel tram entre Terrassa i Sabadell durant aquest primer trimestre. "S'ha arribat a un acord i ara cal complir-lo", ha insistit Illa, que ha agraït també als assistents que hi hagi hagut. Així mateix, ha aprofitat per destacar que aquest només és un tram, i que el PSC defensa que no s'ha d'acabar a Sabadell, sinó que ha de continuar i fer-se sencer: "Ho abordarem quan toqui", ha afegit.El líder del PSC al Parlament no ha estat l'únic que ha intervingut en l'acte. Al seu costat, l'alcaldessa de Sabadell,, ha assegurat que hi ha un acord "majoritari" per aquesta infraestructura, que haurà de servir també per generar riquesa., alcalde de Castellar del Vallés, ha assegurat que aquesta infraestructura és "molt més que una carretera", i que tindrà un impacte en tot el territori per millorar "la vida de la ciutadania". Finalment, candidata del PSC a Terrassa, ha considerat una oportunitat aquest compromís i ha qualificat la Ronda Nord d'imprescindible.Mentre el PSC celebrava el compromís per desencallar aquesta infraestructura, al Parlament compareixia el conseller de Territori de la Generalitat,. Ferm opositor al Quart Cinturó en la seva etapa a l'Ajuntament de Sabadell per ERC, ha acabat sent un dels principals damnificats d'aquest acord. A la cambra catalana, malgrat les preguntes i repreguntes de l'oposició sobre el projecte dels pressupostos en la seva àrea, ha evitat fer-ne menció. Tampoc ha volgut parlar dels altres dos grans temes que impacten la seva cartera i que el PSC ha acordat amb Aragonès: el Hard Rock i l'ampliació del Prat.

