La nova ronda de Sant Antoni de Barcelona finalment tindrà bus de baixada, però no carril bici

Dibuix del pla previst a la ronda de Sant Antoni Foto: Ajuntament de Barcelona



Més carrega i descàrrega, a temps parcial

L'espai de la nova plaça, entre Floridablanca i Villarroel, en una simulació digital Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ja té projecte definitiu per a la nova ronda de Sant Antoni. Malgrat les crítiques de les entitats pro-pacificació , finalment,en el tram de la ronda més pròxim al Mercat de Sant Antoni, i es manté l'altra meitat de la ronda totalment pacificada. També es preveu el pas de bicicletes per tot el passeig, però mantenint la prioritat per als vianants i, al contrari de la projecció proposada fa uns mesos enrere.Ara ja amb un projecte més clar, els plans del consistori passen perquè, informen en un comunicat. És el pas posterior a redactar el projecte, que es preveu enllestir al març, i adjudicar les obres de construcció, cap al juliol. Com a cessió a les peticions dels veïns pro-pacificació, s'afegeix una comissió de seguiment per avaluar l'evolució del projecte, defensa el govern. Si bé el projecte només l'han presentat representants dels comuns -Janet Sanz, Pau Gonzàlez i Jordi Rabassa- i el PSC se n'havia distanciat, l'Ajuntament vol posar la directa per deixar tot tancar abans d'acabar el mandat.El govern municipal ha volgut destacar que, arran de l'estira-i-arronsa dels últims mesos, s'ha aconseguit projectar el que es presenta com, a la part alta de la ronda, que quedarà "lliure de vehicles i totalment pacificada". Tot i que aquest espai ja es plantejava inicialment, la diferència és que ara, perquè no hi passin vehicles a motor en cap cas. Aquest nou espai es connectarà amb la plaça del Pes de la Palla, que inclourà "una superàrea de joc infantil i més verd", assegura l'Ajuntament.El pla, que també havia comportat tensions internes entre PSC i comuns , ara sembla que entoma un tram final més estable. Inclou la idea d'eliminar el pas del bus en contra direcció que hi ha actualment al carrer Comte Urgell. Part d'aquesta operació es basa en la inclusió d'. Tot i que una quarantena d'entitats reclamaven inicialment que la nova ronda fos totalment peatonal, l'Ajuntament ha acabat mantenint la idea del bus de baixa a mig camí. El govern municipal, però, manté que en el tram del bus hi haurà "una vorera de més de 17 mestres d'amplada al costat Raval".El pla preveu també passard'aquests espais. El seu ús per als vehicles amb finalitats comercials es limitarà a unes hores del dia, però. La resta del temps, que no s'ha concretat quin serà, quedaran com a zona per a vianants.Amb tot, el consistori assegura que queda una nova ronda que. Es justifica destacant que s'hi afavoriran els usos veïnals, la vida de barri i el comerç local. També anuncia que s'hi plantaran una quarantena d'arbres més, tot arribant als 150 exemplars en el conjunt de la via.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor