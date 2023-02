Comença la Barcelona Wine Week amb xifra rècord: 20.000 assistents

ambexpositors -27% més que el 2022-,catalogats de qualitat i denominacions d'origen (DO) i més de. "La fira és la primera gran cita de l'any per al sector i segueix creixent amb l'objectiu essencial de generar negoci i valor", segons el president de la BWW. El saló, ubicat al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, acollirà importadors de vi d'arreu del món durant els pròxims dies (del dilluns 6 al dimecres 8 de febrer).La fira rep assistents amb el lema "Espanya, mosaic singular de sòls".: importadors, centres majoristes, distribuïdores especialitzades, detallistes i botigues diverses. En el saló s'ofereix informació sobre sostenibilitat, innovació o digitalització en els cellers, temes que interessen tant a les empreses com als consumidors., màxim representant de BWW,a granel. A més, ha afegit que Espanya és el tercer major productor de vi del món amb 40,5 milions el 2022. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha volgut treure pit sobre els agricultors del territori: "Un aparador que és possible gràcies a la feina dels homes i dones que treballen els nostres camps i que són la primera baula de la cadena del món del vi", assegura Teresa Jordà.Per altra banda, elha comunicat que. La declaració és causada per la decisió d'Irlanda d'obligar a totes les begudes alcohòliques -el vi inclòs- a informar en l'etiqueta les conseqüències de l'alcohol sobre la salut. Planas reclama que la Unió Europea actuï.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor