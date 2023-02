El «circ» de la «Kings League» es menja la lliga espanyola a TikTok

💥¡HISTORICO!💥



⏯El canal oficial de la @KingsLeague en #TikTok obtuvo más de 238M de visualizaciones durante enero de 2023, superando ampliamente a las grandes ligas europeas. 😱😱😱 pic.twitter.com/POOeCvQTQa — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) February 6, 2023

El "circ" de la-com va descriurela competició creada per- s'ha menjat la lliga espanyola a TikTok. I és que al mes de gener, el perfil del torneig en què participen figures importants de la creació de contingut a internet, com, ha registrat un total de 238 milions de visualitzacions. Mentrestant, la lliga espanyola s'ha hagut de conformar amb 35 milions de visualitzacions.De fet, mentre la Kings League genera més visualitzacions que qualsevol de les principals lligues de futbol professional europees, la primera divisió espanyola no aconsegueix superar ni laanglesa -115 milions de visualitzacions-, ni laalemanya -48,1 milions- i només pot quedar per davant de lafrancesa -23,3 milions-.I és que des de l'estrena de la competició el passat 1 de gener , laestà enamorant al públic de. Des d'un estadi de futbol 7 habilitat al, setmana rere setmana i ja són cinc jornades, l'esdeveniment de futbol amateur a través desupera rècords d'i consolida un format que funciona a través de les pantalles de milers d'usuaris.

