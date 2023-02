Un professor de Santa Coloma de Gramenet denunciat per colpejar un alumne continua fent-li classe

Un professor de l'dedenunciat per insultar i colpejar un alumne el maig del 2022 continua fent-li classes, segons una informació publicada pel diari Ara. Els fets es van produir el 19 de maig de l'any passat quan el docent va estirar la samarreta d'un alumne, el va agafar amb força pels canells i el va empènyer.El cas, denunciat als, està en fase d'instrucció. Fonts del Departament d', que té la competència per poder apartar el professional o suspendre'l com a mesura cautelar, han confirmat a l'ACN que el docent té un expedient disciplinari obert i que la instrucció "es preveu que acabi en els pròxims dies".Durant l'episodi, el professor també hauria dit a l'alumne: ", que jo pago impostos per pagar-vos les ajudes a vosaltres". Segons recull l'Ara, el centre va posar el cas en mans dels serveis territorials del Departament d’Educació i, arran d’aquest episodi, altres alumnes també han denunciat el docent per situacions similars.Per la seva banda, Educació es manté en l'disciplinari i recorda que la inspectora d'farà un seguiment presencial del professor dins l'aula. Fonts d'Educació també han confirmat que l'institut li ha feti que ha destinat altres professors a acompanyar el denunciat a l'aula durant les classes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor