El relat contra les ocupacions s'endureix al Parlament amb la pinça PSC-Junts

Una Gestapo veïnal?

Els lloguers estan disparats i els recursos per a l'habitatge s'han reduït en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2023 que s'aprovaran i entraran en vigor en les properes setmanes. Els recursos a la baixa per habitatge van acompanyats, també, del debat polític sobre les ocupacions. Aquesta setmana el ple del Parlament debatrà i aprovarà previsiblement una proposta de Junts per acabar amb les "ocupacions conflictives" en només 30 dies , a partir d'una sèrie de modificacions per dotarde més recursos per agilitzar el desallotjament d'aquelles persones que ocupin pisos de. La proposició de llei es debatrà a la cambra catalana dimecres al matí després de la sessió de control al Govern, i a hores d'ara, ja ha comptat amb elDe fet, aquesta proposta, treballada principalment per la diputada de Junts i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va en una línia similar a una proposta elaborada pels de Carlos Carrizosa. Com que ambdós textos mostraven múltiples similituds, finalment els juntaires i els taronges es van posar d'acord per tirar endavant una sola iniciativa: Cs votaria a favor de la proposta de Junts si els de Laura Borràs i Jordi Turull accepten les esmenes dels taronges en el text, com està previst que passi dimecres, asseguren fonts parlamentàries. Ara fa dues setmanes, tant Cs com el PSC i el PP van votar a favor de tramitar la iniciativa per lectura única, una maniobra que va ser criticada per l'entorn d'ERC, que va denunciar les aliances entre Junts i Cs. Així, si res no canvia dimecres, s'aprovarà una proposició de llei en la qual Junts materialitzarà la seva ofensiva contra les ocupacions, una batalla que també ha obert al Congrés dels Diputats.La iniciativa de Junts no neix de la seva etapa a l'oposició. De fet, la va començar a plantejar la llavors consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, quan la coalició amb els republicans era viva. El moviment, però, va causar un xoc entre els llavors dos socis de Govern , com va explicar, ja que Justícia -en mans de Junts- no havia explicat a Interior -en mans d'ERC- la modificació legislativa que plantejaven. Concretament, l'aposta de Junts passa per modificar el-pel que fa a les comunitats de propietaris- i la-pel que fa als ajuntaments- per agilitzar el desallotjament d'aquelles persones que ocupin pisos de grans tenidors i "alterin la convivència".Què són, però, ocupacions "conflictives"?. Què es determina una ocupació que altera la "convivència"? Són preguntes que no es responen amb claredat a la proposta de Junts, i que, per tant, obren la porta a undifícil de resoldre. Quan el president del grup parlamentari, Albert Batet, va presentar la proposta en roda de premsa -acompanyat de Madrenas- va considerar que això ho haurà d'argumentar la comunitat de propietaris o bé l'Ajuntament en qüestió.Aquest dilluns ha estat el portaveu dels comuns a la cambra,, qui ha comparegut en roda de premsa per demanar al PSC que es desmarqui d'aquesta proposició de llei, que ha advertit que podria permetre la creació d'una "Gestapo veïnal" . Ja fa dues setmanes, quan la tramitació per lectura única de la llei al Parlament va ser aprovada, la diputada del PSC i candidata a Terrassa,, va assegurar que aquesta mesura és unadavant la "impotència" dels alcaldes. En aquell mateix debat el diputat d'ERCva criticar que la proposta de Junts busqui abordar un problema complex de forma "simplista". Des de la CUP,va lamentar que el text no posi el focus en els propietaris "negligents", i va recordar que ja existeix una llei que permet a l'Ajuntament adoptar mesures en casos de perill.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor