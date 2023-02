Un exfutbolista de la lliga espanyola, desaparegut després del terratrèmol a Turquia

Els terratrèmols a Turquia i Síria també toca de prop el món del futbol. El migcampista, exjugador de grans equips europeus com el, elo el, es troba desaparegut després dels diferents sismes que aquest dilluns han deixat almenys 2.300 morts i 7.400 ferits.Atsu, futbolista dei de 30 anys i actualment a les files de l'de la, es podria trobar entre les restes d'unes instal·lacions del club, del qual ja s'han rescatat amb vida dos dels seus companys de plantilla, a més de dos membres del cos tècnic i un traductor. El director esportiu del club també es troba desaparegut.Només hores abans de la tragèdia, aquest diumenge a la nit, Atsu havia marcat el gol de la victòria del seu equip contra elen la primera temporada del conjunt a primera divisió delturc, i que es troba en plena lluita per mantenir la. De fet, el jugador va publicar a les seves xarxes socials imatges del partit, però posteriorment no ha donat més senyals de vida.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor