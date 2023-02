La Fiscalia demana mantenir Alves en presó preventiva i rebutja la polsera telemàtica

La Fiscalia ha presentat aquest dilluns un escrit al jutjat oposant-se al recurs del futbolista Dani Alves en què demana la llibertat provisional. Alves està a presó preventiva des del 20 de gener per una suposada agressió sexual el 30 de desembre passat a la discoteca Sutton de Barcelona. Segons l'escrit del ministeri públic, segueixen presents els motius de l'empresonament: indicis racionals de criminalitat i risc de fuga, sense que les mesures cautelars que proposava la defensa els mitiguin.





Per què es decreta presó sense fiança per Dani Alves?

Entre les mesures alternatives a la presó per convèncer l'que no existeix el risc de fugida, la defensa va suggerir una fiança, la retirada del passaport, la compareixença periòdica al jutjat i la col·locació d'unaper controlar els moviments del brasiler, tot i que això darrer és poc habitual en investigats en llibertat provisional. Com que Alves té una casa en propietat a, ha perdut molts patrocinadors i ja va ser acomiadat del club Pumas de Mèxic , el risc de fugida hauria disminuït, segons la seva defensa.La titular del jutjat número 15 de la capital catalana, la, va decidir, en el que suposa tot un pas endavant, decretar presó sense fiança per al lateral de 39 anys que, fins al presumpte atac, era jugador delmexicà. Ho va fer per l'elevat risc de fuga que hi ha, que s'argumenta amb tres motius: 1) té molts diners, 2) no té una residència fixa, i 3) és brasiler, país que no té conveni d'extradició amb l'Estat.Ara, el seu nou equip d'advocats ha presentat uncontra la decisió de la magistrada. El seu principal objectiu és convèncer-la que el seu client es personarà el dia del judici i acatarà les conseqüències que se'n puguin derivar. Ho han fet amb un escrit de 20 pàgines, segons fonts jurídiques consultades per EFE. La Fiscalia, al seu torn, ha respost amb un altre escrit oposant-s'hi i demanant mantenir la presó preventiva.

