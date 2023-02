Un pare perd les dues cames per evitar que una llevaneu aixafi les seves filles

Unaes dirigia ràpidament cap a unes nenes d', però el seu pare, que era a prop, en adonar-se, s'ha interposat en el seu camí i ha acabatmés d'una hora per la màquina. L'accident ha passat als, prop de les instal·lacions d'un hotel d'esquí on es trobava de vacances una família d'australians.Si l'home no hagués reaccionat, o si no ho hagués fet tan ràpidament, l'accident hauria pogut serper a les seves filles. Ell, però, que en cap moment ha perdut la consciència,. En concret, ha perdut l'esquerra per sobre del genoll i la dreta a l'altura del panxell. A més a més, s'ha facturat la costella, la pelvis i diverses vèrtebres. I tot i l'esforç del pare, la nena de tres anys ha patit ferides a les cames i a la pelvis que han necessitat intervenció. La petita, però, n'ha sortit il·lesa.La mare de la família, que ho ha presenciat tot, ha trucat ràpidament els serveis d'emergència, que s'han personat al lloc del sinistre i l'han traslladat immediatament cap a un hospital d'urgència. Li han hagut de fer, però, finalment, ja descansa a Sidney amb la seva família.Ara, el seu nucli proper ha obert unai ajudar-lo en la seva recuperació. "Hi ha molts costos financers perquè la família pugui adaptar-se a les seves noves necessitats”, han indicat al web de micromecenatges. La part positiva és que el pare és un veterà de les, per la qual cosa totes les despeses mèdiques les cobrirà el cos nacional. No obstant això, els seus tractaments queden fora d'aquest finançament, que ara volen aconseguir a través d'internet.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor